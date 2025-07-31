Бумажный вариант документа уйдет в прошлое

31 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Автомобили в городе / Фото: amic.ru

Справки, которые получают водители после прохождения медкомисии, в России переведут в электронный формат с 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления "Народный фронт. Аналитика", руководителя рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова.

Теперь вместо бумажного документа автомобилисты будут получать QR-код и номер справки.

«Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», - отметил Шкуматов.

Также эксперт предположил, что водитель будет показывать QR-код в психиатрическом и наркологическом диспансерах. Они, в свою очередь, внесут его данные в свои базы.

Шкуматов подчеркнул, что такая мера поможет пресечь теневой рынок медицинских справок. Они пользовались спросом именно потому, что проверить их подлинность Госавтоинспекция не могла.