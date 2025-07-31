Российским водителям будут выдавать QR-коды вместо медицинских справок с 1 августа
Бумажный вариант документа уйдет в прошлое
31 июля 2025, 08:30, ИА Амител
Справки, которые получают водители после прохождения медкомисии, в России переведут в электронный формат с 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления "Народный фронт. Аналитика", руководителя рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова.
Теперь вместо бумажного документа автомобилисты будут получать QR-код и номер справки.
«Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», - отметил Шкуматов.
Также эксперт предположил, что водитель будет показывать QR-код в психиатрическом и наркологическом диспансерах. Они, в свою очередь, внесут его данные в свои базы.
Шкуматов подчеркнул, что такая мера поможет пресечь теневой рынок медицинских справок. Они пользовались спросом именно потому, что проверить их подлинность Госавтоинспекция не могла.
«В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится», - заключил эксперт.
08:46:34 31-07-2025
- "Теперь вместо бумажного документа автомобилисты будут получать QR-код и номер справки. " ................... Теперь осталось, как на бутылке Черноголовки QR-код, водителям приклеить на лоб, а главный Бос по QR-кодам Алишер Усманов, получит очередную порцию бабла в свой карман.
09:57:20 31-07-2025
Гость (08:46:34 31-07-2025) - "Теперь вместо бумажного документа автомобилисты будут пол... смотря какой будет сервис генерации QR
10:00:28 31-07-2025
Никакой куар-код не является гарантией. Это просто пиар-ход...Точно так же как куар-код маркировки не является гарантией качества продукции. Это блеф. Мало того, что все занимаются маркировкой самостоятельно, так еще и платят за каждую марку. Вывод: вся эта маркировка не более чем дополнительное налогообложение граждан в карман организации непонятного генеза.
11:35:12 31-07-2025
Дюша (10:00:28 31-07-2025) Никакой куар-код не является гарантией. Это просто пиар-ход....
Всё верно, тем более, что номер и QR-код всё равно придётся выдавать на бумаге. Во всяком случае, для многих придётся выдавать на бумаге. И вообще не понятно, если существует такая цифровизация и взаимодействие между организациями, то зачем его вообще выдавать, пусть сразу передают по месту требования, в ГАИ.
12:26:10 31-07-2025
Дюша (10:00:28 31-07-2025) Никакой куар-код не является гарантией. Это просто пиар-ход.... Довольно удобная система для потребителя, да и для продавцов, потому что важно свои дела вести легально, доверия больше
10:03:11 31-07-2025
Да и сама цифровизация в условиях нестабильно интернета вызывает вопросы.
11:31:41 31-07-2025
мде.. у знакомого бизнес накроется, эх
12:58:02 31-07-2025
Гость (11:31:41 31-07-2025) мде.. у знакомого бизнес накроется, эх...
Не переживайте, ничего у знакомого не изменится. Будет выдавать QR-коды)))
16:27:08 31-07-2025
Новая информация
Никаких изменений в порядок организации медицинского освидетельствования водителей и формы медицинского заключения с 1 августа вводиться не будет, новые изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.))
Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.