НОВОСТИОбщество

Российским водителям будут выдавать QR-коды вместо медицинских справок с 1 августа

Бумажный вариант документа уйдет в прошлое

31 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Автомобили в городе / Фото: amic.ru
Автомобили в городе / Фото: amic.ru

Справки, которые получают водители после прохождения медкомисии, в России переведут в электронный формат с 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления "Народный фронт. Аналитика", руководителя рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова.

Теперь вместо бумажного документа автомобилисты будут получать QR-код и номер справки. 

«Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», - отметил Шкуматов.

Также эксперт предположил, что водитель будет показывать QR-код в психиатрическом и наркологическом диспансерах. Они, в свою очередь, внесут его данные в свои базы.

Шкуматов подчеркнул, что такая мера поможет пресечь теневой рынок медицинских справок. Они пользовались спросом именно потому, что проверить их подлинность Госавтоинспекция не могла.

«В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится», - заключил эксперт.

Россия Авто водители

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

08:46:34 31-07-2025

- "Теперь вместо бумажного документа автомобилисты будут получать QR-код и номер справки. " ................... Теперь осталось, как на бутылке Черноголовки QR-код, водителям приклеить на лоб, а главный Бос по QR-кодам Алишер Усманов, получит очередную порцию бабла в свой карман.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:57:20 31-07-2025

Гость (08:46:34 31-07-2025) - "Теперь вместо бумажного документа автомобилисты будут пол... смотря какой будет сервис генерации QR

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

10:00:28 31-07-2025

Никакой куар-код не является гарантией. Это просто пиар-ход...Точно так же как куар-код маркировки не является гарантией качества продукции. Это блеф. Мало того, что все занимаются маркировкой самостоятельно, так еще и платят за каждую марку. Вывод: вся эта маркировка не более чем дополнительное налогообложение граждан в карман организации непонятного генеза.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:12 31-07-2025

Дюша (10:00:28 31-07-2025) Никакой куар-код не является гарантией. Это просто пиар-ход....
Всё верно, тем более, что номер и QR-код всё равно придётся выдавать на бумаге. Во всяком случае, для многих придётся выдавать на бумаге. И вообще не понятно, если существует такая цифровизация и взаимодействие между организациями, то зачем его вообще выдавать, пусть сразу передают по месту требования, в ГАИ.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:10 31-07-2025

Дюша (10:00:28 31-07-2025) Никакой куар-код не является гарантией. Это просто пиар-ход.... Довольно удобная система для потребителя, да и для продавцов, потому что важно свои дела вести легально, доверия больше

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

10:03:11 31-07-2025

Да и сама цифровизация в условиях нестабильно интернета вызывает вопросы.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:41 31-07-2025

мде.. у знакомого бизнес накроется, эх

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:02 31-07-2025

Гость (11:31:41 31-07-2025) мде.. у знакомого бизнес накроется, эх...

Не переживайте, ничего у знакомого не изменится. Будет выдавать QR-коды)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

16:27:08 31-07-2025

Новая информация
Никаких изменений в порядок организации медицинского освидетельствования водителей и формы медицинского заключения с 1 августа вводиться не будет, новые изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.))

Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров