Сброшенные с беспилотника консервы ударяются о пропеллер зависшего дрона

12 ноября 2025, 11:24, ИА Амител

Российский оператор БПЛА в ходе СВО на Константиновском направлении проявил смекалку и необычным методом сбил украинский дрон "Баба-Яга", сообщает Telegram-канал "Старше Эдды".

«Наш "мавик" работал на обозе, во время полета увидел вражеский коптер и сбил его банкой с тушенкой», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сброшенные с беспилотника консервы ударяются о пропеллер зависшего дрона, после чего он падает.