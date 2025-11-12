Банкой тушенки российский военный сбил украинский дрон на СВО. Видео
Сброшенные с беспилотника консервы ударяются о пропеллер зависшего дрона
12 ноября 2025, 11:24, ИА Амител
Российский оператор БПЛА в ходе СВО на Константиновском направлении проявил смекалку и необычным методом сбил украинский дрон "Баба-Яга", сообщает Telegram-канал "Старше Эдды".
«Наш "мавик" работал на обозе, во время полета увидел вражеский коптер и сбил его банкой с тушенкой», – говорится в сообщении.
На кадрах видно, как сброшенные с беспилотника консервы ударяются о пропеллер зависшего дрона, после чего он падает.
12:37:36 12-11-2025
И чему радуемся? Тому что ребятам приходится воевать подручными средствами?
13:29:05 12-11-2025
Надо увеличить поставки тушенки в армию!