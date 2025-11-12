НОВОСТИПроисшествия

Банкой тушенки российский военный сбил украинский дрон на СВО. Видео

Сброшенные с беспилотника консервы ударяются о пропеллер зависшего дрона

12 ноября 2025, 11:24, ИА Амител

Российский оператор БПЛА в ходе СВО на Константиновском направлении проявил смекалку и необычным методом сбил украинский дрон "Баба-Яга", сообщает Telegram-канал "Старше Эдды".

«Наш "мавик" работал на обозе, во время полета увидел вражеский коптер и сбил его банкой с тушенкой», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сброшенные с беспилотника консервы ударяются о пропеллер зависшего дрона, после чего он падает.

Комментарии 2

Гость

12:37:36 12-11-2025

И чему радуемся? Тому что ребятам приходится воевать подручными средствами?

13:29:05 12-11-2025

Надо увеличить поставки тушенки в армию!

