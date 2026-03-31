Для электросамокатов в России утвердили новый тип госномеров

В ГОСТ добавили знаки 4В для средств индивидуальной мобильности

31 марта 2026, 12:41, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

Росстандарт утвердил поправку к ГОСТ-50577, определяющему требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств, сообщает РБК.

В ГОСТ включили новый тип знаков — 4В, предназначенный для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сверху на знаках расположены три буквы, снизу — две цифры и код региона. Устанавливать их нужно как спереди, так и сзади.

К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные средства передвижения. Они получили официальный статус в ПДД в марте 2023 года.

Поправку внесли в феврале 2026 года. В Росстандарте пояснили, что изменения нужны для регистрации СИМ и обеспечения безопасного дорожного движения. При этом национальные стандарты не устанавливают обязательность регистрации, а только создают нормативно-техническую основу.

В 2024 году Минтранс предложил ввести регистрацию всех СИМ в федеральном реестре. С 1 сентября 2026 года владельцы должны будут получать "учетный знак" (аналог госномера) и "учетную метку" (QR-код) в течение десяти дней после покупки.