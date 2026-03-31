Для электросамокатов в России утвердили новый тип госномеров
В ГОСТ добавили знаки 4В для средств индивидуальной мобильности
31 марта 2026, 12:41, ИА Амител
Росстандарт утвердил поправку к ГОСТ-50577, определяющему требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств, сообщает РБК.
В ГОСТ включили новый тип знаков — 4В, предназначенный для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сверху на знаках расположены три буквы, снизу — две цифры и код региона. Устанавливать их нужно как спереди, так и сзади.
К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные средства передвижения. Они получили официальный статус в ПДД в марте 2023 года.
Поправку внесли в феврале 2026 года. В Росстандарте пояснили, что изменения нужны для регистрации СИМ и обеспечения безопасного дорожного движения. При этом национальные стандарты не устанавливают обязательность регистрации, а только создают нормативно-техническую основу.
В 2024 году Минтранс предложил ввести регистрацию всех СИМ в федеральном реестре. С 1 сентября 2026 года владельцы должны будут получать "учетный знак" (аналог госномера) и "учетную метку" (QR-код) в течение десяти дней после покупки.
13:41:26 31-03-2026
интересно, а инвалидные коляски с электроприводом попадают под определение "СИМ" ?
22:28:44 31-03-2026
Шинник (13:41:26 31-03-2026) интересно, а инвалидные коляски с электроприводом попадают п... вы идиотничаете или что с вами?
22:29:57 31-03-2026
ну наконец-то!!