"Ростелеком" поддержал турнир по кибербезопасности AltayCTF-2025

За победу боролись студенты из Барнаула, Новосибирска, Москвы и других городов

AltayCTF-2025 / Фото: Артем Осколков и пресс-служба "Ростелекома"

"Ростелеком" стал организационным партнером VIII межрегионального студенческого соревнования в сфере информационной безопасности AltayCTF-2025*. Турнир прошел на площадке Алтайского государственного технического университета в рамках регионального форума "IT-Трансформация". Участие в нем приняли студенты высших учебных заведений и колледжей.

Поддержка с первых лет

"Ростелеком" сотрудничает с организаторами CTF-игр на Алтае с 2015 года – с момента зарождения регионального движения. Компания обеспечивала участников скоростным интернетом, предоставляла ИТ-оборудование, оказывала экспертную поддержку и знакомила студентов с продуктами дочерней группы компаний "Солар" в области кибербезопасности.

«Информационная безопасность – одно из ключевых направлений деятельности "Ростелекома". В компании работают более 2000 специалистов по ИБ. Участники CTF – будущие разработчики и аналитики, которые скоро вольются и в нашу команду и будут обеспечивать безопасность сервисов и отражать киберугрозы. Желаю ребятам успехов в учебе и профессиональной деятельности», – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Кто участвовал и кто победил

В состязаниях приняли участие 11 команд из вузов и колледжей Москвы, Томска, Омска, Новосибирска, Кемерова и Алтайского края. Наш регион представляли студенты АлтГТУ, АлтГУ и двух колледжей – АлтГУ и АПЭК.

На протяжении восьми часов студенты решали практические задачи по поиску и устранению уязвимостей в информационных системах. Победителями стали команды CUT (Центральный университет, Москва), W@zz4b1 (НГТУ, Новосибирск) и "Жукаловы" (АлтГТУ, Барнаул). Команда из Барнаула также признана лучшей CTF-командой региона. Призерам вручили дипломы, кубки и ценные подарки.

Расширение географии

«География игр расширилась – в этот раз к нам впервые приехали ребята из Центрального университета Москвы и Кузбасского технического вуза. Все команды без исключения показали достойный уровень подготовки и знаний. А благодаря содействию партнеров турнир удалось провести на хорошем техническом и организационном уровне», – сказал технический директор соревнований, кандидат технических наук, доцент кафедры информатики, вычислительной техники и информационной безопасности АлтГТУ Евгений Шарлаев.

Игры AltayCTF-2025 состоялись при поддержке министерств цифрового развития и связи и образования и науки региона. Организовали интересное мероприятие в АлтГТУ совместно с вузовской CTF-командой SharLike* и Ассоциацией руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ).

