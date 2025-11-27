"Ростелеком" подключил более 100 тысяч сибирских семей к интернету за год

Всего же этой услугой оператора пользуются более 1,8 млн сибиряков

Интернет от "Ростелекома" / Фото: ПАО "Ростелеком"

Почти 102 тысячи сибирских семей подключили домашний интернет "Ростелекома" за год, увеличив абонентскую базу на 6%. Теперь более 1,8 млн пользователей выходят в сеть благодаря оператору.

Больше всего абонентов домашнего интернета в Новосибирской области (368 тыс.), Алтайcком крае (244 тыс.), Омской области (223 тыс.) и Красноярском крае (212 тыс.).

«Мы рады, что все больше сибирских семей выбирают услуги "Ростелекома". Это, в первую очередь, результат работы по развитию цифровой инфраструктуры региона: каждый год мы строим десятки базовых станций и прокладываем сотни километров волоконно-оптических линий связи», – сказал вице-президент, директор Новосибирского филиала "Ростелекома" Николай Зенин.

И уточнил, что задача компании – обеспечить современными телеком-сервисами не только мегаполисы, но и жителей самых отдаленных сел Сибири.

Компания уделяет особое внимание качеству интернет-услуг, отметил директор по работе с массовым сегментом региона "Восток" "Ростелекома" Александр Бойкиня. По его словам, строительство и модернизация сетей, а также круглосуточный мониторинг их работоспособности обеспечивают абонентов надежным и стабильным сигналом.

«Все больше и больше сибиряков получают возможность оценить работу в интернете на высоких скоростях, что возможно, например, с таким востребованным сегодня тарифным планом с приоритизацией трафика, как "Игровой», – пояснил Александр Бойкиня.

В Сибири большой популярностью пользуются конвергентные предложения, объединяющие домашний интернет, видеосервис Wink ("Винк") и мобильную связь. Такие пакеты позволяют экономить до 40% на телеком-услугах, а акционные предложения на подключение "Тест-драйв" дают возможность бесплатно протестировать качество услуг в течение 30 дней.

