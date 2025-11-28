"Ростелеком" установил базовые станции мобильной связи в трех малых селах Алтайского края

Более 500 жителей получат доступ к интернету

"Ростелеком" при поддержке оператора Т2* подключил к беспроводному интернету и голосовой связи формата 4G/LTE* еще три населенных пункта Алтайского края. Базовые станции мобильной связи установили в поселке Александровском Алейского района, селах Большой Бащелак и Долинское Чарышского района. Работы осуществили по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства 2.0".

Новые сотовые вышки обеспечат связью более пятисот жителей. Для выполнения этой задачи компания использовала станции российского производителя "Булат". Тестирование показало, что скорость передачи данных на этом оборудовании существенно выше проектных показателей, что позволяет раздавать интернет даже на домашние устройства.

«В этом году в сотрудничестве с Минцифры региона запланировано построить 34 базовые станции. На сегодня большая часть работы выполнена, нам осталось подключить к услуге всего несколько населенных пунктов. Там, где мобильная связь уже действует, трафик показывает высокую активность пользователей. Все установленное оборудование работает в штатном режиме», – сказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Как ранее сообщал amic.ru, малые населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек выбирают для проекта через народное голосование на портале "Госуслуги".

«Александровский находится в нескольких километрах от Совхозного, где есть своя сотовая станция, но расположен в низине, поэтому сигнал слабый. Сельчанам приходилось тянуться с телефоном к потолку или даже залезать на крышу», – отметила замглавы совхозного сельсовета Алейского района Алтайского края Анна Агапова.И уточнила, что в селе есть пансионат для пожилых людей, которым также важно быть на связи с близкими. Поэтому, чтобы попасть в федеральную программу, голосовали всем поселком.

В 2025 году "Ростелеком" устанавливает мобильное оборудование по федеральной программе УЦН 2.0 в 67 регионах страны. Юбилейную, 1000-ю станцию "Булат" запустили в октябре этого года в с. Ключи Черемховского района Иркутской области.

