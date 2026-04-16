Ростовчанка выхаживает животных, спасенных во время наводнения в Дагестане

Восемь кошек и две собаки прибыли в приют "Коттэдж"

16 апреля 2026, 15:43, ИА Амител

Спасенный из Дагестана кот Геджух / Фото: предоставлено "КП-Ростов" приютом "Коттэдж"

Алена Кравцова, основатель ростовского приюта "Коттэдж", привыкла спасать животных в самых безнадежных ситуациях. Но даже для нее эта история стала особенной. В разгар катастрофического наводнения в Дагестане, когда ее собственный дом в Ростовской области тоже оказался подтоплен, она не смогла остаться в стороне. Так в приюте оказались четвероногие беженцы из зоны бедствия, сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

В конце марта в республике выпало три месячные нормы осадков, а 5 апреля прорвало земляной вал Геджухского водохранилища. Тысячи домов ушли под воду, люди покидали жилье, а животные оказывались в ловушке. Волонтеры спасали их буквально из бурлящих потоков.

Алена связалась с дагестанскими зоозащитниками, передала корм, лекарства и, самое главное, предложила свободные вольеры для наиболее "тяжелых" животных.

В итоге в Ростов доставили восемь кошек и две собаки. Большинство из них уже приходят в себя, но троих пришлось сразу поместить в ветеринарный стационар. В особенно тяжелом состоянии находится рыжий кот по кличке Геджух.

«Бедолагу заперли одного в доме. Когда вода стала прибывать, он попытался выбраться через окно. Кот был весьма упитанным, и именно это сыграло с ним злую шутку. Он просто не пролез и намертво застрял в приоткрытой форточке», — вспоминает основательница приюта.

Из-за длительного сдавливания у кота развился краш-синдром — в пережатых тканях скопились токсины, которые после освобождения начали отравлять организм. Ветеринары борются за его жизнь, но прогнозы остаются осторожными.