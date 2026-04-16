Ростовчанка выхаживает животных, спасенных во время наводнения в Дагестане
Восемь кошек и две собаки прибыли в приют "Коттэдж"
16 апреля 2026, 15:43, ИА Амител
Алена Кравцова, основатель ростовского приюта "Коттэдж", привыкла спасать животных в самых безнадежных ситуациях. Но даже для нее эта история стала особенной. В разгар катастрофического наводнения в Дагестане, когда ее собственный дом в Ростовской области тоже оказался подтоплен, она не смогла остаться в стороне. Так в приюте оказались четвероногие беженцы из зоны бедствия, сообщает "КП-Ростов-на-Дону".
В конце марта в республике выпало три месячные нормы осадков, а 5 апреля прорвало земляной вал Геджухского водохранилища. Тысячи домов ушли под воду, люди покидали жилье, а животные оказывались в ловушке. Волонтеры спасали их буквально из бурлящих потоков.
Алена связалась с дагестанскими зоозащитниками, передала корм, лекарства и, самое главное, предложила свободные вольеры для наиболее "тяжелых" животных.
В итоге в Ростов доставили восемь кошек и две собаки. Большинство из них уже приходят в себя, но троих пришлось сразу поместить в ветеринарный стационар. В особенно тяжелом состоянии находится рыжий кот по кличке Геджух.
«Бедолагу заперли одного в доме. Когда вода стала прибывать, он попытался выбраться через окно. Кот был весьма упитанным, и именно это сыграло с ним злую шутку. Он просто не пролез и намертво застрял в приоткрытой форточке», — вспоминает основательница приюта.
Из-за длительного сдавливания у кота развился краш-синдром — в пережатых тканях скопились токсины, которые после освобождения начали отравлять организм. Ветеринары борются за его жизнь, но прогнозы остаются осторожными.
«Мы просто обязаны дать ему третий шанс. Первый ему подарили спасатели, вытащившие из окна. Второй — те, кто довез его живым до Ростова. Теперь пришла наша очередь бороться», — говорит Алена Кравцова.
как так можно забыть животное в доме? котик, живи!