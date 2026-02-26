РПЦ призвала предупреждать людей об общении с искусственным интеллектом

Иерей Лукьянов заявил, что из чат-ботов нужно убрать "человекоподобие", чтобы дети не думали, что это реальный собеседник

26 февраля 2026, 16:41, ИА Амител

Русская православная церковь выступила с инициативой маркировать информационные продукты, созданные искусственным интеллектом. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщает "Российская газета".

По его словам, маркировка должна предупреждать: "Вы общаетесь с искусственным интеллектом, это не человек".

Особое внимание — чат-ботам: из них нужно убрать "человекоподобие", чтобы у детей не возникало иллюзии, что они общаются с реальным собеседником.

Лукьянов напомнил, что в церкви не раз сталкивались с тяжелыми последствиями: психические расстройства и даже суициды после общения детей с нейросетями.