РПЦ призвала предупреждать людей об общении с искусственным интеллектом
Иерей Лукьянов заявил, что из чат-ботов нужно убрать "человекоподобие", чтобы дети не думали, что это реальный собеседник
26 февраля 2026, 16:41, ИА Амител
Русская православная церковь выступила с инициативой маркировать информационные продукты, созданные искусственным интеллектом. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщает "Российская газета".
По его словам, маркировка должна предупреждать: "Вы общаетесь с искусственным интеллектом, это не человек".
Особое внимание — чат-ботам: из них нужно убрать "человекоподобие", чтобы у детей не возникало иллюзии, что они общаются с реальным собеседником.
Лукьянов напомнил, что в церкви не раз сталкивались с тяжелыми последствиями: психические расстройства и даже суициды после общения детей с нейросетями.
«Никакой правосубъектности не должно быть у ИИ. Он не может быть равен человеку», — резюмировал он.
16:45:59 26-02-2026
"Никакой правосубъектности не должно быть у ИИ. Он не может быть равен человеку», — резюмировал он"----------- ИИ, хотели или нет, вышел уже на большую дорогу и он покажет всем Кузькину мать.
17:58:10 26-02-2026
Соглашусь с этим предложением. Слишком много стало ИИ в нашей жизни.
19:51:06 26-02-2026
а предупреждать об общении с выдуманным персонажем, живущем на небе, они не считают нужным?
20:22:28 26-02-2026
Элен без ребят (19:51:06 26-02-2026) а предупреждать об общении с выдуманным персонажем, живущем ... недалекие.. верят в сказки
20:26:11 26-02-2026
РПЦ сначала обязана обязать бесов и чертей представляться. Куда ни придешь сплошные черти без маркировки. По ТВ ещё хуже.