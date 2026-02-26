РПЦ призвала предупреждать людей об общении с искусственным интеллектом

Иерей Лукьянов заявил, что из чат-ботов нужно убрать "человекоподобие", чтобы дети не думали, что это реальный собеседник

26 февраля 2026, 16:41, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Интернет / Фото: amic.ru

Русская православная церковь выступила с инициативой маркировать информационные продукты, созданные искусственным интеллектом. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщает "Российская газета".

По его словам, маркировка должна предупреждать: "Вы общаетесь с искусственным интеллектом, это не человек".

Особое внимание — чат-ботам: из них нужно убрать "человекоподобие", чтобы у детей не возникало иллюзии, что они общаются с реальным собеседником.

Лукьянов напомнил, что в церкви не раз сталкивались с тяжелыми последствиями: психические расстройства и даже суициды после общения детей с нейросетями.

«Никакой правосубъектности не должно быть у ИИ. Он не может быть равен человеку», — резюмировал он.

инициативы РПЦ

Гость

16:45:59 26-02-2026

"Никакой правосубъектности не должно быть у ИИ. Он не может быть равен человеку», — резюмировал он"----------- ИИ, хотели или нет, вышел уже на большую дорогу и он покажет всем Кузькину мать.

Гостья

17:58:10 26-02-2026

Соглашусь с этим предложением. Слишком много стало ИИ в нашей жизни.

Элен без ребят

19:51:06 26-02-2026

а предупреждать об общении с выдуманным персонажем, живущем на небе, они не считают нужным?

Гость

20:22:28 26-02-2026

Элен без ребят (19:51:06 26-02-2026) а предупреждать об общении с выдуманным персонажем, живущем ... недалекие.. верят в сказки

Олег

20:26:11 26-02-2026

РПЦ сначала обязана обязать бесов и чертей представляться. Куда ни придешь сплошные черти без маркировки. По ТВ ещё хуже.

