Жительница Рубцовска перевела лжебанкиру почти 300 тысяч рублей

42-летняя жительница Рубцовска поверила лжебанкиру и лишилась 293 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, горожанке позвонил незнакомец, который представился работником банка и доложил, что на её имя неизвестные оформили кредит, но деньги снять не успели.

Чтобы вернуть сумму в банк, мужчина предложил пройти к банкомату и перевести её на другие счета. В итоге женщина послушала звонившего и перевела деньги со своего счёта на неизвестные номера.

Сим-карты аферистов, как выяснили полицейские, были зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере». Злоумышленников ищут.