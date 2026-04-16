Рубль в ближайшие годы будет более крепким, "чем многим бы хотелось"
Такое мнение выразил глава Минэкономразвития Максим Решетников
16 апреля 2026, 18:37, ИА Амител
Согласно текущей экономической модели с низким оттоком капитала, в ближайшие годы рубль будет более крепким, "чем многим бы хотелось", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Его цитирует "Интерфакс".
«Потому что тот курс, к которому мы как бы привыкли и который хотели видеть экспортеры, и он во многом был заложен в финансовые модели, был функцией, по большому счету, постоянного оттока капитала по разным каналам. Но сейчас понятно, что этого оттока капитала нет, в нашей экономике копятся чистые иностранные активы внутри нашей системы», — сказал министр.
По его словам, значительная часть прироста не связана с долгосрочными вложениями. Как отметил глава ведомства, над российским валютным рынком "есть такой навес, который говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом".
Ранее эксперт заявил, что в настоящее время рубль крепче комфортного для российского бюджета уровня примерно на 17%.
21:20:55 16-04-2026
Худой рубль, цены, как злые собаки, жирный рубль, те же злые собаки и что мне от этого? Одни проклятья этим собаководам.
21:52:36 16-04-2026
Гость (21:20:55 16-04-2026) Худой рубль, цены, как злые собаки, жирный рубль, те же злые...
Чистая правда. Беда в том, что укрепление рубля не влияет на снижение инфляции. Это значит что импортозамещение происходит только на словах для отчётов. В реальности "отечественная" продукция изготавливается на оборудовании не нашего отечества из сырья не нашего отечества. А конечная стоимость на товары и услуги, которая должна снижаться при укреплении рубля, тонет в издержках для обхода санкций, росте налогов и...
06:27:09 17-04-2026
Крепкий - это когда на 1 рупь можно 75 баксов взять, а не наоборот.
07:02:33 17-04-2026
Богатства России на вывоз за гроши... Власть продажная.