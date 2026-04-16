Рубль в ближайшие годы будет более крепким, "чем многим бы хотелось"

16 апреля 2026, 18:37, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

Согласно текущей экономической модели с низким оттоком капитала, в ближайшие годы рубль будет более крепким, "чем многим бы хотелось", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Его цитирует "Интерфакс".

«Потому что тот курс, к которому мы как бы привыкли и который хотели видеть экспортеры, и он во многом был заложен в финансовые модели, был функцией, по большому счету, постоянного оттока капитала по разным каналам. Но сейчас понятно, что этого оттока капитала нет, в нашей экономике копятся чистые иностранные активы внутри нашей системы», — сказал министр.

По его словам, значительная часть прироста не связана с долгосрочными вложениями. Как отметил глава ведомства, над российским валютным рынком "есть такой навес, который говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом".

Ранее эксперт заявил, что в настоящее время рубль крепче комфортного для российского бюджета уровня примерно на 17%.