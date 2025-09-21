Рухнувшая в Новосибирской области школа была готова к приему детей в начале года

Учебное заведение было построено в 1937-м

21 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Рухнувшая школа / Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Татарске Новосибирской области обрушившаяся школа, как заявили в региональном Минобразования, еще в начале года была признана готовой к приему детей. Сейчас на месте происшествия работает комиссия, которой предстоит определить дальнейшую судьбу здания. Ученики будут временно переведены в школу № 9, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Местные жители рассказывают, что ещё в 2023 году проверка выявила трещины в фундаменте и серьезный износ несущих конструкций. Несмотря на это, здание продолжали эксплуатировать.

Само учебное заведение было построено в 1937 году. В годы Великой Отечественной войны, в июне 1942-го, здесь размещался военный госпиталь. Уже в 2019-м губернатор Андрей Травников обещал городу новую школу, однако обещание так и не было выполнено. Теперь после обрушения прокуратура начала проверку, которая должна дать оценку действиям ответственных должностных лиц.