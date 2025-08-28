НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле МЧС проверяет информацию о "заваливающемся" доме

В чатах соседних домов предполагают, что кто-то убрал в своей квартире несущую стену

28 августа 2025, 12:07, ИА Амител

Дом на Павловском тракте / Фото: amic.ru

В Барнауле сотрудники МЧС проверяют жалобы жителей на якобы разрушающийся 16-этажный жилой дом, расположенный на Павловском тракте, сообщает корреспондент amic.ru.

«МЧС во дворе. Эту информацию не подтверждают. Говорят, что дом не заваливается, людей не эвакуируют, но сигнал, поступивший от жителей, проверяют и разбираются с тем, что происходит», – отметила наш корреспондент.

В чатах соседних домов люди предполагают, что кто-то убрал в своей квартире несущую стену и дом якобы "начал заваливаться".

На данный момент часть территории возле здания оградили лентой. Жильцов попросили убрать припаркованные рядом автомобили.

Барнаул жалобы и просьбы дом

Комментарии 11

Гость
Гость

12:12:21 28-08-2025

Пропал дом...

  3
Ответить
Гость
Гость

12:15:52 28-08-2025

что за манера сносить стены? не нравится планировка- не покупай, сейчас все таки не настолько типовое строительство, что бы не подобрать что то под себя

  20
Ответить
Гость
Гость

13:04:05 28-08-2025

Гость (12:15:52 28-08-2025) что за манера сносить стены? не нравится планировка- не поку...
В конце концов, если ты такой индивидуальный, построй себе частный дом под свои желания

  3
Ответить
Гость
Гость

12:38:38 28-08-2025

Как такое возможно?

  -1
Ответить
Гость
Гость

12:39:17 28-08-2025

Если это монолитный дом, то несущих стен там нет. А заваливается скорее всего кирпич на вентилируемом фасаде.

  -2
Ответить
Мусик
Мусик

13:14:12 28-08-2025

Гость (12:39:17 28-08-2025) Если это монолитный дом, то несущих стен там нет. А завалива... за самовольную перепланировку - выселение. на 105 км.

  -1
Ответить
Гость
Гость

12:47:25 28-08-2025

Наверное, фундамент треснул. Квартиры надо срочно продавать лохам.

  -4
Ответить
Гость
Гость

12:55:19 28-08-2025

Не поняла, дом не заваливается, но машины на всякий случай не ставить???

  -1
Ответить
Гость
Гость

13:24:00 28-08-2025

Номер дома какой? Их же там два таких

  -1
Ответить
Гость
Гость

14:31:49 28-08-2025

Не надо бояться.
Если дом завалится - на его месте просто построят новый дом.

  3
Ответить
Гость
Гость

15:47:30 28-08-2025

А, кто застройщик?

  -1
Ответить
