В Барнауле МЧС проверяет информацию о "заваливающемся" доме
В чатах соседних домов предполагают, что кто-то убрал в своей квартире несущую стену
28 августа 2025, 12:07, ИА Амител
В Барнауле сотрудники МЧС проверяют жалобы жителей на якобы разрушающийся 16-этажный жилой дом, расположенный на Павловском тракте, сообщает корреспондент amic.ru.
«МЧС во дворе. Эту информацию не подтверждают. Говорят, что дом не заваливается, людей не эвакуируют, но сигнал, поступивший от жителей, проверяют и разбираются с тем, что происходит», – отметила наш корреспондент.
В чатах соседних домов люди предполагают, что кто-то убрал в своей квартире несущую стену и дом якобы "начал заваливаться".
На данный момент часть территории возле здания оградили лентой. Жильцов попросили убрать припаркованные рядом автомобили.
12:12:21 28-08-2025
Пропал дом...
12:15:52 28-08-2025
что за манера сносить стены? не нравится планировка- не покупай, сейчас все таки не настолько типовое строительство, что бы не подобрать что то под себя
13:04:05 28-08-2025
Гость (12:15:52 28-08-2025) что за манера сносить стены? не нравится планировка- не поку...
В конце концов, если ты такой индивидуальный, построй себе частный дом под свои желания
12:38:38 28-08-2025
Как такое возможно?
12:39:17 28-08-2025
Если это монолитный дом, то несущих стен там нет. А заваливается скорее всего кирпич на вентилируемом фасаде.
13:14:12 28-08-2025
Гость (12:39:17 28-08-2025) Если это монолитный дом, то несущих стен там нет. А завалива... за самовольную перепланировку - выселение. на 105 км.
12:47:25 28-08-2025
Наверное, фундамент треснул. Квартиры надо срочно продавать лохам.
12:55:19 28-08-2025
Не поняла, дом не заваливается, но машины на всякий случай не ставить???
13:24:00 28-08-2025
Номер дома какой? Их же там два таких
14:31:49 28-08-2025
Не надо бояться.
Если дом завалится - на его месте просто построят новый дом.
15:47:30 28-08-2025
А, кто застройщик?