В Барнауле МЧС проверяет информацию о "заваливающемся" доме

28 августа 2025, 12:07, ИА Амител

Дом на Павловском тракте / Фото: amic.ru

В Барнауле сотрудники МЧС проверяют жалобы жителей на якобы разрушающийся 16-этажный жилой дом, расположенный на Павловском тракте, сообщает корреспондент amic.ru.

«МЧС во дворе. Эту информацию не подтверждают. Говорят, что дом не заваливается, людей не эвакуируют, но сигнал, поступивший от жителей, проверяют и разбираются с тем, что происходит», – отметила наш корреспондент.

В чатах соседних домов люди предполагают, что кто-то убрал в своей квартире несущую стену и дом якобы "начал заваливаться".

На данный момент часть территории возле здания оградили лентой. Жильцов попросили убрать припаркованные рядом автомобили.