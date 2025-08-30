"Русские витязи" поздравили Барнаул с юбилеем и вновь "признались ему в любви"

Авиагруппа опубликовала фото с легендарным брелоком из кабины истребителя

30 августа 2025, 13:31, ИА Амител

Фото: Telegram-канал АГВП "Русские Витязи"

Личный состав авиационной группы "Русские витязи" поздравил Барнаул с 295-летием со дня образования города. Также пилоты сфотографировали брелок "Я люблю Барнаул" в кабине истребителя и поделились снимком в своем Telegram-канале.

«Сегодня, спустя 295 лет, он сияет как один из самых значимых, красивых и сильных городов Сибири. Город с характером, с промышленным размахом, культурной глубиной и – особенно важно – с небом в сердце», – написали "Русские витязи".

Как отметили пилоты, Барнаул – это город, чьи судьбы связаны с авиацией навсегда. Ведь здесь долгие годы действовало Барнаульское высшее военное училище летчиков и воспитывались поколения пилотов, чьи имена вошли в историю отечественной авиации.

«Мы, как часть великой авиационной семьи России, особенно тепло относимся к таким городам, где живет дух авиации. Пусть над тобой, Барнаул, всегда будет ясное небо, пусть твои улицы звучат гордостью за прошлое и верой в будущее. С праздником, город с сильным сердцем и головой в облаках!» – поздравили краевую столицу летчики.

Напомним, в прошлом году пилоты также признались в любви Барнаулу после показательного выступления. Один из них сделал фото из кабины Су-30СМ, держа в руках брелок с надписью "Я люблю Барнаул".

"Маленький подарочек от нас", – подписали "Витязи" фото, опубликованное в социальных сетях.

