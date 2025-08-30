"Русские витязи" рассказали, зачем им нужна разведка погоды над Барнаулом

Благодаря ей зрители смогут увидеть красивый пилотаж

30 августа 2025, 14:59, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

В 15:00 в небе над Барнаулом появится экипаж из двух пилотов авиагруппы "Русские витязи" – начальника Андрея Алексеева и его заместителя Олега Ерофеева. На истребителях Су-30СМ они выполнят полет на доразведку. Об этом пилоты рассказали в своем Telegram-канале.

Летчики пояснили барнаульцам, зачем нужна воздушная разведка погоды, на которую они собираются отправиться. Как правило, она выполняется накануне демонстрационных полетов. Разведчик определяет состояние приземного слоя атмосферы, чтобы правильно строить маневры и не добавлять работы ведомым.

«Оценивается ветер, болтанка, запас тяги двигателей в данную погоду и при данной заправке топливом, условия визуального наблюдения за группой, осадки и множество других нюансов. На основании полученных данных могут вноситься корректировки в комплекс пилотажа, порядок сбора/роспуска группы, место начала/окончания фигур», – написали летчики.

В заключение пилоты сказали: все делается для того, чтобы зрители могли любоваться красивым, четким и безопасным пилотажем.

Напомним, показательные выступления "Русских витязей" состоятся над акваторией Оби в 17:00. Подробнее о грядущем авиашоу можно прочитать здесь.