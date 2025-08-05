Рыба упала с неба и оставила город без электричества

Предположительно, ее случайно уронила на линии электропередачи хищная птица, которая летела с добычей с реки

05 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Птица с рыбой / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Канаде в небольшом городе Эшкрофт с населением около 1,5 тыс. человек произошло отключение электричества из-за небольшого пожара, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на журнал Straits Times.

«Пожарным поступил вызов о возгорании в сельской местности. Они потушили примерно 0,4 гектара благодаря помощи местных фермеров», – отмечает издание.

Выяснилось, что пожар устроила рыба, обугленные останки которой нашли под линиями электропередачи. Предположительно, ее случайно уронила хищная птица, которая летела с добычей с реки.

«Возможно, птица устала нести крупную рыбу в жару и просто выпустила ее», – предположили в пожарной службе.

Кроме того, пожарные пошутили, что птица устала от сырой рыбы и решила продегустировать жареную.

