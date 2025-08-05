Рыба упала с неба и оставила город без электричества
Предположительно, ее случайно уронила на линии электропередачи хищная птица, которая летела с добычей с реки
05 августа 2025, 11:00, ИА Амител
В Канаде в небольшом городе Эшкрофт с населением около 1,5 тыс. человек произошло отключение электричества из-за небольшого пожара, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на журнал Straits Times.
«Пожарным поступил вызов о возгорании в сельской местности. Они потушили примерно 0,4 гектара благодаря помощи местных фермеров», – отмечает издание.
Выяснилось, что пожар устроила рыба, обугленные останки которой нашли под линиями электропередачи. Предположительно, ее случайно уронила хищная птица, которая летела с добычей с реки.
«Возможно, птица устала нести крупную рыбу в жару и просто выпустила ее», – предположили в пожарной службе.
Кроме того, пожарные пошутили, что птица устала от сырой рыбы и решила продегустировать жареную.
Ранее горящая ворона стала причиной лесного пожара в Алтайском крае.
почему на фото крайние провода на столбах, а центральные провода висят в воздухе?
Почему птица не несёт рыбу в когтях, а просто раззявила рот и беседует с ней?
ИИ - отстой.
11:46:21 05-08-2025
Гость (11:13:53 05-08-2025) почему на фото крайние провода на столбах, а центральные про... не все могут толковые промты составлять.
но вы правы, эти жуткие пикчи- полный отстой.
12:01:11 05-08-2025
Гость (11:13:53 05-08-2025) почему на фото крайние провода на столбах, а центральные про... еще они находятся под проводами, сие не соответствует сюжету, либо рыба упала вверх
11:15:35 05-08-2025
Кстати, хорошая отмазка про упавшие обломки!
14:50:27 05-08-2025
Гость (11:15:35 05-08-2025) Кстати, хорошая отмазка про упавшие обломки! ... Это картина составленная ИИ