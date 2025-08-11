С 1 сентября дачникам запретят предпринимательство на своих участках

Урожай продавать разрешат, но при ряде условий

11 августа 2025, 08:14, ИА Амител

Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

С 1 сентября в России начнет действовать закон, который запрещает вести любой бизнес на участках СНТ. Об этом напоминает РБК.

Авторами закона выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Поправки внесли в ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Они запрещают использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности: нельзя открывать склады, автосервисы, хостелы, магазины и иные объекты, которые не подходят под определение "для личных нужд".

При этом продавать урожай со своего участка можно. Чтобы не нарушить закон, площадь территории не должна превышать 50 соток, также нельзя нанимать рабочих для выращивания урожая.