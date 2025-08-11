НОВОСТИОбщество

С 1 сентября дачникам запретят предпринимательство на своих участках

Урожай продавать разрешат, но при ряде условий

11 августа 2025, 08:14, ИА Амител

Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru
Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

С 1 сентября в России начнет действовать закон, который запрещает вести любой бизнес на участках СНТ. Об этом напоминает РБК.

Авторами закона выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Поправки внесли в ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Они запрещают использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности: нельзя открывать склады, автосервисы, хостелы, магазины и иные объекты, которые не подходят под определение "для личных нужд". 

При этом продавать урожай со своего участка можно. Чтобы не нарушить закон, площадь территории не должна превышать 50 соток, также нельзя нанимать рабочих для выращивания урожая.

дачный сезон законы

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

08:44:27 11-08-2025

наконец то!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:50 11-08-2025

Прибавится работы участковым. Но закон правильный, понавтыкали баз отдыха, бань, некоторые даже концертные площадки с бассейном поставили, звёзды на вертолетах прямо на сцену прилетают!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:22 11-08-2025

Так, вроде, такой закон уже есть? Или, как всегда, поговорили и не приняли? И 50 соток не многовато ли? У меня 10 было ито упахивалась.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:54 11-08-2025

Совсем, как в Германии.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:17 11-08-2025

А те магазины, что установили у себя на участках ушлые садоводы, сносить будут?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
виктор

12:12:42 11-08-2025

а если я выведу садовый участок в жилую недвижимость то можно там хоть что строить или нет вопрос

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:31 11-08-2025

виктор (12:12:42 11-08-2025) а если я выведу садовый участок в жилую недвижимость то можн... а не выведете, СНТ и ИЖС разные формы

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:56 11-08-2025

Гость (13:40:31 11-08-2025) а не выведете, СНТ и ИЖС разные формы... вывести можно

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:20 11-08-2025

Гость (14:46:56 11-08-2025) вывести можно... ну сделайте - отпишитесь

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:26 11-08-2025

Не пойму смысл этого закона?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:42 11-08-2025

Гость (13:57:26 11-08-2025) Не пойму смысл этого закона?... Ты у себя огурцы растить "без химозы", а за забором тебе автомастерская масла льёт втихаря

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:31 11-08-2025

Гость (13:57:26 11-08-2025) Не пойму смысл этого закона?... так тут только глицин поможет . немножко процентов на 2

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров