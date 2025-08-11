С 1 сентября дачникам запретят предпринимательство на своих участках
Урожай продавать разрешат, но при ряде условий
11 августа 2025, 08:14, ИА Амител
С 1 сентября в России начнет действовать закон, который запрещает вести любой бизнес на участках СНТ. Об этом напоминает РБК.
Авторами закона выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Поправки внесли в ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Они запрещают использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности: нельзя открывать склады, автосервисы, хостелы, магазины и иные объекты, которые не подходят под определение "для личных нужд".
При этом продавать урожай со своего участка можно. Чтобы не нарушить закон, площадь территории не должна превышать 50 соток, также нельзя нанимать рабочих для выращивания урожая.
08:44:27 11-08-2025
наконец то!
09:03:50 11-08-2025
Прибавится работы участковым. Но закон правильный, понавтыкали баз отдыха, бань, некоторые даже концертные площадки с бассейном поставили, звёзды на вертолетах прямо на сцену прилетают!
09:50:22 11-08-2025
Так, вроде, такой закон уже есть? Или, как всегда, поговорили и не приняли? И 50 соток не многовато ли? У меня 10 было ито упахивалась.
10:44:54 11-08-2025
Совсем, как в Германии.
10:52:17 11-08-2025
А те магазины, что установили у себя на участках ушлые садоводы, сносить будут?
12:12:42 11-08-2025
а если я выведу садовый участок в жилую недвижимость то можно там хоть что строить или нет вопрос
13:40:31 11-08-2025
виктор (12:12:42 11-08-2025) а если я выведу садовый участок в жилую недвижимость то можн... а не выведете, СНТ и ИЖС разные формы
14:46:56 11-08-2025
Гость (13:40:31 11-08-2025) а не выведете, СНТ и ИЖС разные формы... вывести можно
15:08:20 11-08-2025
Гость (14:46:56 11-08-2025) вывести можно... ну сделайте - отпишитесь
13:57:26 11-08-2025
Не пойму смысл этого закона?
16:57:42 11-08-2025
Гость (13:57:26 11-08-2025) Не пойму смысл этого закона?... Ты у себя огурцы растить "без химозы", а за забором тебе автомастерская масла льёт втихаря
17:10:31 11-08-2025
Гость (13:57:26 11-08-2025) Не пойму смысл этого закона?... так тут только глицин поможет . немножко процентов на 2