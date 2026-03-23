С 2026 года беременных и рожениц ждут новые меры медсопровождения

Нововведения позволят повысить качество медицинской помощи и снизить риски послеродовых осложнений

23 марта 2026, 15:05, ИА Амител

Беременная женщина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Беременная женщина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 2026 года в России планируется расширение спектра медицинских услуг для беременных и молодых матерей. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова в интервью депутатам Госдумы, пишет ТАСС.

«Особое внимание в новых услугах будет уделено психологической поддержке. Каждая беременная женщина сможет получить минимум две консультации у квалифицированного психолога. Будет создана патронажная служба, которая в течение первых двух недель после родов будет посещать на дому женщин, не состоявших на учете в женской консультации. Медицинские работники будут проводить осмотры и при необходимости направлять мать и ребенка к профильным специалистам», — добавил он.

Также планируется внедрение системы динамического наблюдения за здоровьем женщин после родов. Акушеры-гинекологи будут регулярно контролировать состояние пациенток, что позволит своевременно выявлять и устранять возможные проблемы.

Дополнительно будет оказываться психологическая помощь, направленная на профилактику и лечение психоэмоциональных расстройств, что важно для здоровья как матери, так и ребенка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 216 беременных студенток обратились за выплатой в 100 тысяч рублей.

Комментарии 2

Гость

15:42:31 23-03-2026

наконец-то!

гость

16:30:15 23-03-2026

Гасторбайтеры акушерские отделения закончили?
Гасторбайтеры акушерские отделения закончили?

