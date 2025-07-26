С августа в России перестанут выдавать банковские карты подросткам
Исключение сделают только для дееспособных несовершеннолетних
26 июля 2025, 21:30, ИА Амител
С августа 2025 года банки перестанут выдавать карты детям от 14 до 18 лет без согласия родителей. Об этом "Аргументам и фактам, рассказал адвокат Федор Трусов.
«Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет будет запрещено самостоятельно, без письменного согласия родителей, открывать банковские счета и, как следствие, получать банковские карты», – объяснил юрист.
По его словам, исключение составят лишь несовершеннолетние, которых признали полностью дееспособными (эмансипированные).
Главная причина нововведения – резкий рост числа финансовых преступлений, где карты несовершеннолетних используются в схемах дропов, отметил Трусов.
22:16:45 26-07-2025
Правильно
Родила, получила карту.
14:03:34 28-07-2025
т.е. по умолчанию все подростки недееспособны?