С августа в России перестанут выдавать банковские карты подросткам

Исключение сделают только для дееспособных несовершеннолетних

26 июля 2025, 21:30, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С августа 2025 года банки перестанут выдавать карты детям от 14 до 18 лет без согласия родителей. Об этом "Аргументам и фактам, рассказал адвокат Федор Трусов.

«Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет будет запрещено самостоятельно, без письменного согласия родителей, открывать банковские счета и, как следствие, получать банковские карты», – объяснил юрист.

По его словам, исключение составят лишь несовершеннолетние, которых признали полностью дееспособными (эмансипированные).

Главная причина нововведения – резкий рост числа финансовых преступлений, где карты несовершеннолетних используются в схемах дропов, отметил Трусов.