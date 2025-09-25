НОВОСТИОбщество

"С метровой пятюней". Неизвестное существо выбросило на берег Курильских островов

Дикие животные обходят тушу стороной

25 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Лапа монстра / Источник фото: Amur Mash
Лапа монстра / Источник фото: Amur Mash

На Курильских островах на берег Кунашира выбросило тело неизвестного морского существа. Очевидцы сообщают, что оно лежит на побережье уже около двух месяцев, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Изначально находка представляла собой мягкую массу, однако со временем обнажился скелет. По словам местных жителей, у существа заметна крупная конечность, похожая на "пятюню" длиной около метра.

Необычно и то, что дикие животные, в частности медведи, обходят тушу стороной. Ученые пока официально не комментировали происхождение останков.

Комментарии 9

Avatar Picture
Musik

14:19:43 25-09-2025

Ктулху. Допрыгался.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:52 25-09-2025

Чудовище из глубин морских. Или это знак))))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:59 25-09-2025

Это кайдзю. Про них в фильме "Тихоокеанский рубеж" показывали.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:18:39 25-09-2025

Гость (14:28:59 25-09-2025) Это кайдзю. Про них в фильме "Тихоокеанский рубеж" показывал... нее, кайдзю - типа Годзиллы, сухопутные, а это Ктулху стопудово

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:44 25-09-2025

Элен без ребят (15:18:39 25-09-2025) нее, кайдзю - типа Годзиллы, сухопутные, а это Ктулху стопуд... Вспомните откуда они на суше появлялись. А это видимо молоденький был. Вот и окочурился.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

15:49:27 25-09-2025

Элен без ребят (15:18:39 25-09-2025) нее, кайдзю - типа Годзиллы, сухопутные, а это Ктулху стопуд...
Кракен. Сашка Петров его победил.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:54 25-09-2025

Судя по размерам, это не из христианства и не из мусульманства. И не из иудаизма.
Это Титаны!
Оказывается, греческая мифология не врала!
Напомните, во что верили греки?
Тоже к ним присоединюсь!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:54 25-09-2025

На берег Курильских островов выбросило останки Гулливера.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:12 25-09-2025

Кита не сели хищники долго плавал и портился похоже, а на берег уже мягкий был выброшен и раздавился, потому и не узнали

  2 Нравится
Ответить
