"С метровой пятюней". Неизвестное существо выбросило на берег Курильских островов

Дикие животные обходят тушу стороной

25 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Лапа монстра / Источник фото: Amur Mash

На Курильских островах на берег Кунашира выбросило тело неизвестного морского существа. Очевидцы сообщают, что оно лежит на побережье уже около двух месяцев, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Изначально находка представляла собой мягкую массу, однако со временем обнажился скелет. По словам местных жителей, у существа заметна крупная конечность, похожая на "пятюню" длиной около метра.

Необычно и то, что дикие животные, в частности медведи, обходят тушу стороной. Ученые пока официально не комментировали происхождение останков.