"С метровой пятюней". Неизвестное существо выбросило на берег Курильских островов
Дикие животные обходят тушу стороной
25 сентября 2025, 14:15, ИА Амител
Лапа монстра / Источник фото: Amur Mash
На Курильских островах на берег Кунашира выбросило тело неизвестного морского существа. Очевидцы сообщают, что оно лежит на побережье уже около двух месяцев, пишет Telegram-канал Amur Mash.
Изначально находка представляла собой мягкую массу, однако со временем обнажился скелет. По словам местных жителей, у существа заметна крупная конечность, похожая на "пятюню" длиной около метра.
Необычно и то, что дикие животные, в частности медведи, обходят тушу стороной. Ученые пока официально не комментировали происхождение останков.
14:19:43 25-09-2025
Ктулху. Допрыгался.
14:19:52 25-09-2025
Чудовище из глубин морских. Или это знак))))
14:28:59 25-09-2025
Это кайдзю. Про них в фильме "Тихоокеанский рубеж" показывали.
15:18:39 25-09-2025
Гость (14:28:59 25-09-2025) Это кайдзю. Про них в фильме "Тихоокеанский рубеж" показывал... нее, кайдзю - типа Годзиллы, сухопутные, а это Ктулху стопудово
15:26:44 25-09-2025
Элен без ребят (15:18:39 25-09-2025) нее, кайдзю - типа Годзиллы, сухопутные, а это Ктулху стопуд... Вспомните откуда они на суше появлялись. А это видимо молоденький был. Вот и окочурился.
15:49:27 25-09-2025
Элен без ребят (15:18:39 25-09-2025) нее, кайдзю - типа Годзиллы, сухопутные, а это Ктулху стопуд...
Кракен. Сашка Петров его победил.
14:47:54 25-09-2025
Судя по размерам, это не из христианства и не из мусульманства. И не из иудаизма.
Это Титаны!
Оказывается, греческая мифология не врала!
Напомните, во что верили греки?
Тоже к ним присоединюсь!
14:48:54 25-09-2025
На берег Курильских островов выбросило останки Гулливера.
18:14:12 25-09-2025
Кита не сели хищники долго плавал и портился похоже, а на берег уже мягкий был выброшен и раздавился, потому и не узнали