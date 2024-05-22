Садоводов обяжут начать использовать земельные участки в течение трех лет
Признаки неиспользования власти еще не определили
22 мая 2024, 16:49, ИА Амител
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона от Росреестра, который обязывает владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет после приобретения. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник.
Отмечается, что под освоением земельного участка будут подразумеваться "мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние".
Журналисты также отметили, что власти хотят внести изменения в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Закон может вступить в силу 1 марта следующего года после того, как власти установят неосвоение земельных участков.
18:23:27 22-05-2024
Еще разницу между садовыми и дачными участками, и разницу между землями снльхозназначения и землями для жилой застройки объясните людям. А то бои между садоводами и желающими построить дачу на сельхозземлях так и не окончатся. И в новостях перестаньте их путать.
22:05:27 22-05-2024
Ещё добавить о продаже недвижимости - не должна стоять в продаже более 1 года.
10:08:20 23-05-2024
dok_CФ (22:05:27 22-05-2024) Ещё добавить о продаже недвижимости - не должна стоять в про... Почему?
12:13:06 23-05-2024
Гость (10:08:20 23-05-2024) Почему?... Завышая продажную цену недвижимости, она стоит годами, участки не ухоженные, жильё от времени не становится лучше.. Деньги должны работать, от жадности выигрыша не будет..
10:07:59 23-05-2024
Допустим, я приобретаю земельный участок с определенной целью. Не для сада-огорода, а для того чтобы приезжать туда с термосом и складным креслом и в тени деревьев вдали от городского шума сидеть и книгу читать. Для этого я его и использую. Заросли вишни, кленов и берез делают участок пригодным именно для такого использования.
10:42:09 23-05-2024
Гость (10:07:59 23-05-2024) Допустим, я приобретаю земельный участок с определенной цель... Сорняки убери и проблем не будет.
10:16:36 23-05-2024
Признаки неиспользования власти еще не определили --- Как в КВН "И придумали импортозамещение! А что означает сей термин диковинный? Неизвестно. Пока только термин придумали")))
10:31:10 23-05-2024
Признаки неиспользования власти еще не определили. Берите пример с гансов. На даче-по нашему, у них можно только отдыхать. Днем. Будочка, газончик, тишина.
10:42:47 23-05-2024
Гость (10:31:10 23-05-2024) Признаки неиспользования власти еще не определили. Берите пр... Ага. И при этом никаких шашлыков.
13:10:58 23-05-2024
А давайте ещё придумаем закон по которому можно будет штрафовать депутатов, не выполнивших свои предвыборные обещания. Вплоть до полного лишения всех депутатских льгот и статуса.
13:41:27 23-05-2024
Гость (13:10:58 23-05-2024) А давайте ещё придумаем закон по которому можно будет штрафо... Они сейчас ничего и не обещают, выборов то нет.