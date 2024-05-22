Садоводов обяжут начать использовать земельные участки в течение трех лет

Признаки неиспользования власти еще не определили

22 мая 2024, 16:49, ИА Амител

Дачник. Садовод / Фото: prostooleh on Freepik

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона от Росреестра, который обязывает владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет после приобретения. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что под освоением земельного участка будут подразумеваться "мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние".

Журналисты также отметили, что власти хотят внести изменения в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Закон может вступить в силу 1 марта следующего года после того, как власти установят неосвоение земельных участков.