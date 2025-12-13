Самолет, откуда хотели выгнать барнаульцев, вернулся в Россию
Сообщается, что на рейсе Нячанг – Барнаул хотели высадить трех пассажиров
13 декабря 2025, 13:52, ИА Амител
Telegram-канал "Крыша ТурДома", ссылаясь на отзывы путешественников, сообщает, что пассажирам рейса из Нячанга в Барнаул предложили своеобразную "игру", заключающуюся в добровольном отказе от места в самолете ради размещения депортируемых.
Согласно информации от пассажиров рейса ZF2596, все стандартные предполетные процедуры прошли без задержек и в соответствии с графиком. Однако проблемы возникли уже после того, как все заняли свои места.
Тех, кто согласится, обещали отправить домой через Новосибирск на следующий день, предварительно разместив в отеле на сутки. По громкой связи было объявлено, что в противном случае власти Вьетнама не дадут разрешение на вылет самолета.
После трех часов безуспешных переговоров и попыток найти добровольцев самолет был дозаправлен и отправился в Россию. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Барнаула, рейс прибыл в 23:18, хотя по расписанию должен был приземлиться в 20:45.
15:02:45 13-12-2025
А почему депортируемых нельзя было сутки подержать в гостинице?
16:46:21 13-12-2025
гость (15:02:45 13-12-2025) А почему депортируемых нельзя было сутки подержать в гостини... Потому что гостиница это уже Вьетнам, а в зане до паспортного контроля проживание не предусмотрено. Или их на сутки в КПЗ надо было определить?
19:26:23 13-12-2025
гость (15:02:45 13-12-2025) А почему депортируемых нельзя было сутки подержать в гостини... Потому что она за границей...
15:31:16 13-12-2025
Пролет ТУ-160 в сопровождении СУ-30 моментально решил бы проблему
15:47:20 13-12-2025
Гость (15:31:16 13-12-2025) Пролет ТУ-160 в сопровождении СУ-30 моментально решил бы про...
То есть ты предлагаешь создать политический конфликт и потратить несколько миллионов публей на доставку трех человек, которым просто предложили лететь следующим рейсом. Ты здоров?
09:03:03 14-12-2025
Гость (15:47:20 13-12-2025) То есть ты предлагаешь создать политический конфликт и п... это ты нездоров.Территория самолета чьей является?не надо пальцы гнуть действительно.кто они такие что бы диктовать условия?КВС решает эти вопросы и никаких задержаний судна быть не должно...
09:34:09 14-12-2025
Гость (15:31:16 13-12-2025) Пролет ТУ-160 в сопровождении СУ-30 моментально решил бы про... Воин, надеюсь ты не с дивана пишешь
15:57:50 13-12-2025
Что за депортируемые? Тема не раскрыта.
17:01:50 13-12-2025
Никто не захотел побыть еще денёк в Нячанге во время тропичекого циклона.
17:47:53 13-12-2025
Нет, лучше депортируемых нарушителей надо было выкинуть с самолета. Можно без парашюта. Но поиздеваться решили над нормальными. Когда не получилось, то почему-то вопрос разрешился. Это уже перед нами и вьетнамцы начинают пальцы гнуть?
22:13:08 14-12-2025
гость (17:47:53 13-12-2025) Нет, лучше депортируемых нарушителей надо было выкинуть с са... да
19:10:16 13-12-2025
А в Камрани базы уже нет? Вьетнамцы свои сливки сняли и "большого брата" кинуть решили?
Спасибо кому за это?