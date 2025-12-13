Самолет, откуда хотели выгнать барнаульцев, вернулся в Россию

Сообщается, что на рейсе Нячанг – Барнаул хотели высадить трех пассажиров

13 декабря 2025, 13:52, ИА Амител

Самолет / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Telegram-канал "Крыша ТурДома", ссылаясь на отзывы путешественников, сообщает, что пассажирам рейса из Нячанга в Барнаул предложили своеобразную "игру", заключающуюся в добровольном отказе от места в самолете ради размещения депортируемых.

Согласно информации от пассажиров рейса ZF2596, все стандартные предполетные процедуры прошли без задержек и в соответствии с графиком. Однако проблемы возникли уже после того, как все заняли свои места.

Тех, кто согласится, обещали отправить домой через Новосибирск на следующий день, предварительно разместив в отеле на сутки. По громкой связи было объявлено, что в противном случае власти Вьетнама не дадут разрешение на вылет самолета.

После трех часов безуспешных переговоров и попыток найти добровольцев самолет был дозаправлен и отправился в Россию. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Барнаула, рейс прибыл в 23:18, хотя по расписанию должен был приземлиться в 20:45.