Самолет, откуда хотели выгнать барнаульцев, вернулся в Россию

Сообщается, что на рейсе Нячанг – Барнаул хотели высадить трех пассажиров

13 декабря 2025, 13:52, ИА Амител

Самолет / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Самолет / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Telegram-канал "Крыша ТурДома", ссылаясь на отзывы путешественников, сообщает, что пассажирам рейса из Нячанга в Барнаул предложили своеобразную "игру", заключающуюся в добровольном отказе от места в самолете ради размещения депортируемых.

Согласно информации от пассажиров рейса ZF2596, все стандартные предполетные процедуры прошли без задержек и в соответствии с графиком. Однако проблемы возникли уже после того, как все заняли свои места.

Тех, кто согласится, обещали отправить домой через Новосибирск на следующий день, предварительно разместив в отеле на сутки. По громкой связи было объявлено, что в противном случае власти Вьетнама не дадут разрешение на вылет самолета.

После трех часов безуспешных переговоров и попыток найти добровольцев самолет был дозаправлен и отправился в Россию. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Барнаула, рейс прибыл в 23:18, хотя по расписанию должен был приземлиться в 20:45.

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

"Нас захватили?" Во Вьетнаме не выпускают самолет с сибиряками и требуют двух добровольцев

Как пояснили пассажирам, с рейса необходимо снять двух человек, чтобы их место заняли другие, иначе все никуда не полетят
Комментарии 12

гость
гость

15:02:45 13-12-2025

А почему депортируемых нельзя было сутки подержать в гостинице?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:21 13-12-2025

гость (15:02:45 13-12-2025) А почему депортируемых нельзя было сутки подержать в гостини... Потому что гостиница это уже Вьетнам, а в зане до паспортного контроля проживание не предусмотрено. Или их на сутки в КПЗ надо было определить?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:23 13-12-2025

гость (15:02:45 13-12-2025) А почему депортируемых нельзя было сутки подержать в гостини... Потому что она за границей...

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:16 13-12-2025

Пролет ТУ-160 в сопровождении СУ-30 моментально решил бы проблему

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:20 13-12-2025

Гость (15:31:16 13-12-2025) Пролет ТУ-160 в сопровождении СУ-30 моментально решил бы про...
То есть ты предлагаешь создать политический конфликт и потратить несколько миллионов публей на доставку трех человек, которым просто предложили лететь следующим рейсом. Ты здоров?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:03 14-12-2025

Гость (15:47:20 13-12-2025) То есть ты предлагаешь создать политический конфликт и п... это ты нездоров.Территория самолета чьей является?не надо пальцы гнуть действительно.кто они такие что бы диктовать условия?КВС решает эти вопросы и никаких задержаний судна быть не должно...

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:09 14-12-2025

Гость (15:31:16 13-12-2025) Пролет ТУ-160 в сопровождении СУ-30 моментально решил бы про... Воин, надеюсь ты не с дивана пишешь

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:50 13-12-2025

Что за депортируемые? Тема не раскрыта.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:50 13-12-2025

Никто не захотел побыть еще денёк в Нячанге во время тропичекого циклона.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
гость

17:47:53 13-12-2025

Нет, лучше депортируемых нарушителей надо было выкинуть с самолета. Можно без парашюта. Но поиздеваться решили над нормальными. Когда не получилось, то почему-то вопрос разрешился. Это уже перед нами и вьетнамцы начинают пальцы гнуть?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:13:08 14-12-2025

гость (17:47:53 13-12-2025) Нет, лучше депортируемых нарушителей надо было выкинуть с са... да

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:16 13-12-2025

А в Камрани базы уже нет? Вьетнамцы свои сливки сняли и "большого брата" кинуть решили?
Спасибо кому за это?

  Ответить
Ответить
