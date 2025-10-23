Российские ученые разработали посуду, которой можно кормить животных

Делать эту посуду можно из обычной культуры, например из кукурузы или пшеницы

В России создана экологичная посуда из отходов зернового производства, способная к полному разложению в почве в течение 10–30 суток. Как сообщают "Известия", такую посуду даже могут есть животные, после того как ее использовал человек.

Инновационную технологию разработала группа студентов из Самарского ГАУ. В качестве сырья для производства такой посуды могут применяться различные сельскохозяйственные культуры, от пшеницы до кукурузы. Основной для создания является пневмопресс, обеспечивающий быстрое формование изделий.

По мнению разработчиков, эта адаптивность позволит расширить производство с учетом особенностей отдельных регионов и снизить затраты благодаря организации безотходного производственного процесса.