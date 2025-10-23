НОВОСТИОбщество

Российские ученые разработали посуду, которой можно кормить животных

Делать эту посуду можно из обычной культуры, например из кукурузы или пшеницы

23 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Ученые, наука /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Ученые, наука /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В России создана экологичная посуда из отходов зернового производства, способная к полному разложению в почве в течение 10–30 суток. Как сообщают "Известия", такую посуду даже могут есть животные, после того как ее использовал человек.

Инновационную технологию разработала группа студентов из Самарского ГАУ. В качестве сырья для производства такой посуды могут применяться различные сельскохозяйственные культуры, от пшеницы до кукурузы. Основной для создания является пневмопресс, обеспечивающий быстрое формование изделий.

По мнению разработчиков, эта адаптивность позволит расширить производство с учетом особенностей отдельных регионов и снизить затраты благодаря организации безотходного производственного процесса.

Россия Наука Ученые

Комментарии 3

Avatar Picture
Шинник

15:39:38 23-10-2025

накормить домашнее животное кукуруза и пшеничносодержащейпищей пищей ....
ну удачи.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:52 23-10-2025

Шинник (15:39:38 23-10-2025) накормить домашнее животное кукуруза и пшеничносодержащейпищ... почему нет? те же коровы,свиньям модно и сварить такую посуду.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:12 23-10-2025

Осталось разработать животных, которые будут жрать посуду

  -2 Нравится
Ответить
