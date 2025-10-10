Самым популярным блюдом в поездах Москва — Питер стала шаверма
Второе место по популярности у куриной котлеты
10 октября 2025, 17:43, ИА Амител
Шаурма / Фото: amic.ru
Согласно информации, полученной РИА Новости от Федеральной пассажирской компании, шаверма лидирует среди горячих блюд, пользующихся наибольшим спросом у пассажиров скоростных поездов "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.
На втором месте по популярности находится куриная котлета, которую выбрали свыше 4,5 тысячи раз, что составляет 14% от всех заказов. Далее в списке предпочтений следуют жаркое из свинины с грибами (свыше 3,4 тысячи заказов) и куриное бедро, подаваемое с картофелем, запеченными овощами и сладким перцем (более 3,5 тысячи заказов).
17:49:09 10-10-2025
Шаурма не котируется? Даже в обратном направлении?
20:33:03 10-10-2025
Шаверма от Питера до Москвы, а дальше шаурма. Не путать.
21:36:17 10-10-2025
В любом городе СССР были, пельменные бульонные, пирожковве и блинные...
А щас или рис, или узбечка
А в связи с "новыми друзьями", скоро и собачку предложат ...
07:01:20 11-10-2025
Гость (21:36:17 10-10-2025) В любом городе СССР были, пельменные бульонные, пирожковве... Вы из какого города? Пирожки в пекарнях на любой вкус и цвет. В нашей пекарне рядом с домом их видов двадцать, с мясом, с ягодой, с картошкой и т.д. Блины - "Сковородовна" по всему городу. А уж пельмени есть в меню почти в каждом небольшом кафе. Есть фермерские кафе, если вы гурман. Зачем вы пишете всякую ерунду?
07:31:51 11-10-2025
Гость (07:01:20 11-10-2025) Вы из какого города? Пирожки в пекарнях на любой вкус и цвет... Уэбечки ты в упор не замечаешь? Шары блинами замазал а Сковородовне?
11:05:49 11-10-2025
Гость (07:31:51 11-10-2025) Уэбечки ты в упор не замечаешь? Шары блинами замазал а Сково... Лагманом что ли подавился?