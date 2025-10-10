Самым популярным блюдом в поездах Москва — Питер стала шаверма

Второе место по популярности у куриной котлеты

10 октября 2025, 17:43, ИА Амител

Шаурма / Фото: amic.ru

Согласно информации, полученной РИА Новости от Федеральной пассажирской компании, шаверма лидирует среди горячих блюд, пользующихся наибольшим спросом у пассажиров скоростных поездов "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

На втором месте по популярности находится куриная котлета, которую выбрали свыше 4,5 тысячи раз, что составляет 14% от всех заказов. Далее в списке предпочтений следуют жаркое из свинины с грибами (свыше 3,4 тысячи заказов) и куриное бедро, подаваемое с картофелем, запеченными овощами и сладким перцем (более 3,5 тысячи заказов).