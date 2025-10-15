Санатории сети Azimut Hotels возглавили рейтинг лучших оздоровительных комплексов страны

Входящие в сеть оздоровительные комплексы "РЖД-Здоровье" подтвердили статус крупнейшего игрока санаторно-курортного рынка страны

15 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Строящийся санаторный комплекс Azimut Hotels в Белокурихе / Фото: пресс-служба Azimut Hotels

Санаторно-курортные учреждения "РЖД-Здоровье", входящие в гостиничную сеть Azimut Hotels ("Азимут Хотелс"), стали победителями всероссийского рейтинга "Топ-100 российских здравниц" по итогам 2024 года. Список лидеров десятого ежегодного рейтинга опубликовала Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Один из объектов сети уже работает в Алтайском крае – санаторий "Транссиб" в Белокурихе, сейчас на курорте возводят один комплекс категории "пять звезд".

По масштабам бизнеса и инвестиционной привлекательности санатории сети "РЖД-Здоровье" уверенно заняли первые места. Третий год подряд компания сохраняет лидерские позиции на отечественном рынке оздоровительных услуг. В процессе оценки специалисты изучали финансовые и отраслевые показатели более 350 организаций.

Сегодня санатории "РЖД-Здоровье" работают в 11 курортных зонах России, в том числе в Кавказских Минеральных Водах, Краснодарском и Алтайском краях. Объекты сети имеют развитую инфраструктуру, обширный перечень медицинских программ и единые стандарты гостиничного обслуживания Azimut Hotels. Компания продолжает масштабную программу обновления объектов: в 2025 году завершена полная реновация санатория Azimut Здоровье Ивушка Сочи.

«Лидерство в рейтингах лучших санаториев страны – это не только признание, но и большая ответственность, которая мотивирует работать еще больше над развитием нашей санаторно-курортной сети. А самое главное, что этот успех был бы невозможен без знаний и искренней заботы более двух тысяч профессионалов, которые работают в санаториях сети по всей России, и именно они являются настоящими получателями данных наград», – отметил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.На данный момент санаторно-курортное направление Azimut Hotels располагает 2,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования, что позволяет внедрять и совершенствовать программы восстановления здоровья для гостей с разной продолжительностью отдыха. В 2024 году в санаториях сети побывало более 200 тыс. человек.