Сбер и ВЭБ.РФ разработают национальный стандарт ГЧП-проектов

Сбер согласился с инициативой ВЭБ.РФ (государственная корпорация развития) по созданию нового класса облигаций. Их будут выпускать на базе кредитов, направленных на проекты развития инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Банк готов предложить для рефинансирования портфель совместных с ВЭБ.РФ проектов в сфере социальной инфраструктуры.

«Мы готовы совместно с ВЭБ.РФ приступить к разработке национального стандарта ГЧП-проектов. Он должен отвечать критериям ЦБ и Минфина РФ, поэтому требуется их лидерство в процессе со стороны федеральных органов. Важно, чтобы стандарт был прост и понятен не только профучастникам, но и надзорным органам, курирующим министерствам и широкому кругу инвесторов. Предлагаем выделить концессионные облигации в отдельный класс инструментов», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, у банка накоплена уникальная экспертиза в финансировании проектов государственно-частного партнерства.

Сегодня Сбер – один из крупнейших кредиторов региональных инфраструктурных проектов. С его участием реализовано более 400 инициатив более чем в 60 субъектах России. Их общий бюджет более 350 млрд рублей. Портфель региональных концессий банка уже превысил 120 млрд рублей и охватывает разные направления: социальные, коммунальные и транспортные объекты.

Сбер также стал первым, кто внедрил стандартизированные решения для инфраструктурных проектов на основе механизмов ГЧП.

