Сбор подписей на выборах в Алтайском крае могут перевести на "Госуслуги"

Эксперты предполагают, что нововведение может расширить возможности для самовыдвиженцев и небольших политических объединений

23 октября 2025, 19:15, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На предстоящей сессии Алтайского краевого Законодательного собрания, которая состоится 30 октября, будет рассмотрен законопроект, позволяющий собирать подписи избирателей через портал "Госуслуги" для участия в выборах регионального парламента, сообщает "Атмосфера".

Согласно проекту закона, количество подписей, собранных в электронном виде, не сможет превышать 50% от общего числа, необходимого для регистрации кандидатов или партийных списков. Остальные подписи придется собирать традиционным способом – на бумажных носителях.

Инициатива, внесенная комитетом по правовой политике и местному самоуправлению, направлена на расширение гарантий избирательных прав граждан. Как отмечается в пояснительной записке, использование цифрового формата позволит избежать технических ошибок при оформлении подписных листов, которые часто становятся причиной отказа в регистрации.

Эксперты предполагают, что нововведение может упростить процедуру выдвижения для самовыдвиженцев и небольших политических объединений. Однако сохраняется риск, что избирательные комиссии могут найти нарушения в бумажной части подписей, что по-прежнему ставит под угрозу регистрацию кандидатов.

Законопроект планируется принять сразу в двух чтениях.

Напомним, шесть партий получили право участвовать в выборах в АКЗС без сбора подписей. В список вошли партии, которые были представлены в региональном парламенте: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Коммунисты России", а также "Новые люди", прошедшие в Государственную Думу в 2021 году. Все остальные политические силы будут обязаны собирать подписи для допуска к выборам.