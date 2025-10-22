"Я уверен, что мы примем". В АКЗС обсудили бюджет региона с дефицитом 14 млрд рублей
Главное – безусловное выполнение социальных обязательств перед жителями Алтайского края
22 октября 2025, 13:44, ИА Амител
В АКЗС обсудили основные параметры бюджета Алтайского края с представителями профильных региональных министерств. Напомним, 16 октября губернатор Виктор Томенко внес в парламент проект закона о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
Как уточнил министр финансов Данил Ситников, доходы в следующем году планируются в размере 199,102 млрд рублей, расходы – 213,068 млрд рублей, дефицит составит 13,966 млрд рублей. Эти показатели сформированы с учетом объемов федеральных поступлений.
Среди ключевых приоритетов бюджетной политики края:
- увеличение минимального размера оплаты труда;
- поддержка участников СВО и членов их семей;
- финансирование национальных целей, определенных главой государства;
- а также безусловное выполнение других социальных обязательств перед жителями Алтайского края.
«Я уверен, что бюджет мы примем. Но, главное – это его исполнение. В этом плане мы должны быть единой командой», – подчеркнул председатель АКЗС Александр Романенко.
Бюджет Алтайского края принимается в двух чтениях. Первое чтение закона запланировано на ближайшую сессию краевого парламента – 30 октября, второе – в ноябре. В окончательной редакции закон планируется принять на ноябрьской сессии АКЗС.Ранее Виктор Томенко, обсуждая проект закона, отметил, что забота о жителях края, в том числе о старшем поколении, о семьях с детьми, об участниках СВО и их близких, всегда остается в центре внимания.
Напомним, в принятом бюджете на 2025 год расходы составили 192 млрд рублей, а дефицит – 12 млрд рублей.
14:12:47 22-10-2025
"Главное – безусловное выполнение социальных обязательств перед жителями Алтайского края" - а когда вы выполните обязательства перед многодетными в Бельмесёво по обеспечению их участков светом, водой, газом, и дорогами? Это не только обязательство, но и ПРИГОВОР СУДА, ПО КОТОРОМУ ВЫ ОБЯЗАНЫ ЭТО СДЕЛАТЬ!!!!
15:03:09 22-10-2025
Гость (14:12:47 22-10-2025) "Главное – безусловное выполнение социальных обязательств пе... никогда. от ваших писулек в СМИ ничего не изменится. вы изначально не ту схему выбрали
15:02:26 22-10-2025
поменьше разбазаривайте на всякую ерунду и страшные памятники (Достоевский, Обь и прочее) тогда и на общежития хватит и на прочее
15:33:41 22-10-2025
Как бы Романенко со товарищами не надсадились принимать ,тяжело ох тяжело им будет …
18:09:59 22-10-2025
Гость (15:33:41 22-10-2025) Как бы Романенко со товарищами не надсадились принимать ,тяж... Принимать - это вам не ответственность нести! Принимать можно ванну, принимать можно на грудь, принимать можно гостей и т.д. Если принимается бюджет с дефицитом 14 млрд. рублей, то почему бы не принять бюджет с дефицитом 20 млрд. рублей? Разве кто-то несет за это ответственность???
11:57:32 23-10-2025
Гость (15:33:41 22-10-2025) Как бы Романенко со товарищами не надсадились принимать ,тяж... бездельники...
09:40:01 23-10-2025
если не пускать в край москалей,то налоги не уйдут а маскву,бюджет наполнится,ну и прочие доходы ...