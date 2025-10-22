"Я уверен, что мы примем". В АКЗС обсудили бюджет региона с дефицитом 14 млрд рублей

Главное – безусловное выполнение социальных обязательств перед жителями Алтайского края

22 октября 2025, 13:44, ИА Амител

Проект краевого бюджета на 2026 год / Фото: пресс-служба АКЗС

В АКЗС обсудили основные параметры бюджета Алтайского края с представителями профильных региональных министерств. Напомним, 16 октября губернатор Виктор Томенко внес в парламент проект закона о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Как уточнил министр финансов Данил Ситников, доходы в следующем году планируются в размере 199,102 млрд рублей, расходы – 213,068 млрд рублей, дефицит составит 13,966 млрд рублей. Эти показатели сформированы с учетом объемов федеральных поступлений.

Среди ключевых приоритетов бюджетной политики края:

увеличение минимального размера оплаты труда;

поддержка участников СВО и членов их семей;

финансирование национальных целей, определенных главой государства;

а также безусловное выполнение других социальных обязательств перед жителями Алтайского края.

«Я уверен, что бюджет мы примем. Но, главное – это его исполнение. В этом плане мы должны быть единой командой», – подчеркнул председатель АКЗС Александр Романенко.

Бюджет Алтайского края принимается в двух чтениях. Первое чтение закона запланировано на ближайшую сессию краевого парламента – 30 октября, второе – в ноябре. В окончательной редакции закон планируется принять на ноябрьской сессии АКЗС.Ранее Виктор Томенко, обсуждая проект закона, отметил, что забота о жителях края, в том числе о старшем поколении, о семьях с детьми, об участниках СВО и их близких, всегда остается в центре внимания.

Напомним, в принятом бюджете на 2025 год расходы составили 192 млрд рублей, а дефицит – 12 млрд рублей.