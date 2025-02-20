Секреты идеального ремонта. Как грамотно выбрать отделочные материалы?

Все необходимое можно найти в ТВК "Гранд Арена"

20 февраля 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFGgAkHW

Интерьер / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

Стильное и комфортное жилое пространство создают благодаря гармоничному сочетанию отделочных материалов. Рассказываем, как их правильно выбрать для разных поверхностей, чтобы сделать интерьер не только красивым, но и практичным и долговечным.

Стены

Отделка стен – основа интерьера. При выборе материалов важно учитывать текстуру, экологичность и практичность в уходе.

Краска – оптимальный вариант, обладает антигрибковыми и влагостойкими свойствами, что важно для ванных комнат и кухонь. Матовые и полуматовые покрытия создают мягкий визуальный эффект, а глянцевые добавляют глубины и отражают свет.

Обои – подходят для создания уюта за счет многообразия фактур и рисунков. Флизелиновые и виниловые устойчивы к влаге и механическим воздействиям, а текстильные придают интерьеру премиальный вид.

Декоративная штукатурка – долговечное решение. Варианты, имитирующие бетон, натуральный камень или шелковое покрытие, позволяют создавать сложные фактурные поверхности без дополнительных декоративных элементов.

Пол

Напольные покрытия – основа комфорта в доме. Покрытие должно сочетать эстетичность, прочность и удобство в уходе.

Керамогранит – идеален для помещений с высокой проходимостью и влажностью. Износостойкий, устойчив к механическим повреждениям.

Паркет и инженерная доска – натуральное решение, создающее ощущение тепла. Выбирайте твердые породы дерева (дуб, ясень, тик) – они более устойчивы к нагрузкам.

Ламинат – более бюджетный аналог натурального дерева. Современные модели имеют влагостойкие пропитки и усиленный защитный слой, что увеличивает срок службы.

Кварцвиниловая плитка – прочный и влагостойкий материал, имитирующий натуральные текстуры. Отличается высокой стойкостью к истиранию.

Потолки

Отделка потолка влияет на визуальное восприятие помещения.

Натяжные – удобное решение, позволяющее скрыть неровности и коммуникации.

Гипсокартонные конструкции – идеальны для сложных дизайнерских решений. Позволяют создавать многоуровневые потолки, зонировать пространство.

Декоративные балки – интересное решение для классических и скандинавских интерьеров.

Консультанты в отделах ТВК "Гранд Арена" помогут подобрать покрытия для разных поверхностей с учетом всех пожеланий и образа жизни семьи. Вам будет легко найти все необходимое в одном месте и сразу представить, как разные материалы будут сочетаться друг с другом.

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180

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