Семьи, пострадавшие от недобросовестного застройщика, попросили помощи у депутата Госдумы
Александр Терентьев также рассмотрел жалобы "семипалатинцев" и проблемы защиты прав детей
07 августа 2025, 15:20, ИА Амител
31 июля в Барнауле депутат Госдумы Александр Терентьев провел прием граждан, в ходе которого рассмотрел ряд социально значимых обращений. К парламентарию поступили жалобы, связанные с недобросовестным застройщиком, правами пострадавших от ядерных испытаний и другими проблемами.
Обманутые дольщики
Особенно остро прозвучало коллективное обращение от 34 семей, проживающих в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай. Все они стали жертвами строительной компании, прекратившей работы еще в июне 2024 года. Люди вложили в строительство около 170 млн рублей, включая средства льготных ипотек (в том числе семейной, сельской и IT*-ипотеки), а также материнский капитал. В итоге – остались без жилья и в подвешенном состоянии: без фундаментов, с незавершенными стройками, а главное – с риском потерять льготные условия по кредитам.
Если объекты не сдадут до конца 2025-2026 года, банки пересмотрят условия кредитования: повысят ставку и начнут начислять неустойки. При этом застройщик находится в процессе банкротства, несмотря на возбужденное уголовное дело. Граждане подчеркнули: ипотеку нередко одобряли, несмотря на открытые судебные споры.
Александр Терентьев сообщил, что проведет консультации в правительстве края, с правоохранителями и коллегами по фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме, после чего определит меры реагирования.
Проблема "семипалатинцев"
Еще одно важное обращение касалось так называемых "семипалатинцев" – граждан, пострадавших в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Люди пожаловались на снижение ежемесячной денежной выплаты при получении набора социальных услуг (НСУ). Средства, предусмотренные для обеспечения НСУ, поступают напрямую в Социальный фонд, их направляют поставщикам услуг, а не учитывают в денежной выплате.
По словам заявителей, другие категории льготников при аналогичной ситуации право на выплату сохраняют. Александр Терентьев пообещал детально изучить вопрос, а также обсудить возможные инициативы по внесению изменений в законодательство с Александром Молотовым – главой фракции СРЗП в Алтайском Заксобрании.
Кроме того, к депутату обратилась жительница Барнаула, которая рассказала о сложной семейной ситуации у своей знакомой, в которой пострадали дети. Женщина попросила содействия в защите их прав. Александр Терентьев выслушал заявительницу и дал подробные рекомендации по дальнейшим действиям.
*IT ("АйТи)
17:46:07 07-08-2025
а он что, крутейший лоббист? меценат или там секретный мультимиллиардер..? КАК он поможе-то? это ж просто фикция
20:35:08 07-08-2025
Гость (17:46:07 07-08-2025) а он что, крутейший лоббист? меценат или там секретный мульт... На уровне местных властей, видимо не решаемо.. поэтому госдума или к НЛО..
18:46:14 07-08-2025
бесполезно.