Семьи, пострадавшие от недобросовестного застройщика, попросили помощи у депутата Госдумы

Александр Терентьев также рассмотрел жалобы "семипалатинцев" и проблемы защиты прав детей

07 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Александр Терентьев на личном приеме граждан / Фото: altai.spravedlivo.ru

31 июля в Барнауле депутат Госдумы Александр Терентьев провел прием граждан, в ходе которого рассмотрел ряд социально значимых обращений. К парламентарию поступили жалобы, связанные с недобросовестным застройщиком, правами пострадавших от ядерных испытаний и другими проблемами.

Обманутые дольщики

Особенно остро прозвучало коллективное обращение от 34 семей, проживающих в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай. Все они стали жертвами строительной компании, прекратившей работы еще в июне 2024 года. Люди вложили в строительство около 170 млн рублей, включая средства льготных ипотек (в том числе семейной, сельской и IT*-ипотеки), а также материнский капитал. В итоге – остались без жилья и в подвешенном состоянии: без фундаментов, с незавершенными стройками, а главное – с риском потерять льготные условия по кредитам.

Если объекты не сдадут до конца 2025-2026 года, банки пересмотрят условия кредитования: повысят ставку и начнут начислять неустойки. При этом застройщик находится в процессе банкротства, несмотря на возбужденное уголовное дело. Граждане подчеркнули: ипотеку нередко одобряли, несмотря на открытые судебные споры.

Александр Терентьев сообщил, что проведет консультации в правительстве края, с правоохранителями и коллегами по фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме, после чего определит меры реагирования.

Проблема "семипалатинцев"

Еще одно важное обращение касалось так называемых "семипалатинцев" – граждан, пострадавших в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Люди пожаловались на снижение ежемесячной денежной выплаты при получении набора социальных услуг (НСУ). Средства, предусмотренные для обеспечения НСУ, поступают напрямую в Социальный фонд, их направляют поставщикам услуг, а не учитывают в денежной выплате.

По словам заявителей, другие категории льготников при аналогичной ситуации право на выплату сохраняют. Александр Терентьев пообещал детально изучить вопрос, а также обсудить возможные инициативы по внесению изменений в законодательство с Александром Молотовым – главой фракции СРЗП в Алтайском Заксобрании.

Кроме того, к депутату обратилась жительница Барнаула, которая рассказала о сложной семейной ситуации у своей знакомой, в которой пострадали дети. Женщина попросила содействия в защите их прав. Александр Терентьев выслушал заявительницу и дал подробные рекомендации по дальнейшим действиям.

*IT ("АйТи)