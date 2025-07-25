Семья из Благовещенки вошла в число победителей конкурса "Шеф в деле" от Россельхозбанка

В нем приняли участие заведения из полусотни регионов страны от Москвы до Владивостока

25 июля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGaLEDE

Анна и Сергей Вербиловы / Фото: личный архив семьи

Россельхозбанк подвел итоги всероссийского конкурса для представителей гастробизнеса "Шеф в деле". 40 участников стали обладателями грантов в размере 250 тыс. рублей, а пятеро финалистов получили возможность рассказать о своих заведениях в эфире телеканала "Пятница".

В конкурсе приняли участие предприниматели более чем из 50 регионов России: от столицы до Дальнего Востока. Среди направлений – кафе, пекарни, кофейни, кондитерские и небольшие рестораны. Проект вызвал активный отклик у представителей малого бизнеса, стремящихся заявить о себе широкой аудитории.

От Алтайского края и Республики Алтай поступило около сотни заявок, среди призеров оказалась Анна Вербилова из рабочего поселка Благовещенка. Ее семейное кафе "Анна" получит финансовую поддержку на дальнейшее развитие.

«Мы до сих пор не можем поверить, что из такого огромного количества заявок жюри отметило именно наше семейное кафе "Анна". Семейное, потому что мы вместе с мужем Сергеем занимаемся им уже больше восьми лет. Любим свое дело и делаем его с душой. Готовим в основном русскую домашнюю еду: щи, борщи, котлетки, пироги, блины и другие вкусности. Главное для нас – сытно, вкусно и недорого накормить наших гостей, чтобы они остались довольны и пришли еще», – поделилась эмоциями Анна Вербилова.

И поблагодарила РСХБ за проект, который вдохновил семью на новые свершения.

Чтобы стать участником проекта, владельцы гастробизнеса регистрировались на платформе Россельхозбанка, подключали специальный бесплатный пакет услуг для предпринимателей "Шеф в деле" и размещали короткие видеопрезентации о своих заведениях. Присланные ролики попали в специальный гид, доступный для просмотра пользователями по всей стране.

Пятерых лучших участников показали на федеральном телеканале. В их числе – мобильная кофейня "Лиазико" из Арзамаса, ресторан "Ровесники" из Сочи, питерская "Трубочерия" с лакомствами из детства, столичный иммерсивный ресторан "Кусочки" и ресторан-галерея Signature Art* из Москвы.

Кроме того, для предпринимателей гастросферы до конца года действует пакет "Шеф в деле". Он включает бесплатное открытие расчетного счета, безлимитные переводы между юрлицами и ИП в другие банки, переводы физическим лицам до 1 млн рублей без комиссии, бесплатное снятие наличных до 1 млн рублей в кассах РСХБ, а также торговый эквайринг по ставке 0,4%.

Банер РСХБ предоставлен пресс-службой банка

Конкурс проходил с февраля по июль 2025 года. Подробности об организаторе акции, о полных правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения в соответствии с правилами .

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная​)

Реклама