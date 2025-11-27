Серия мощных взрывов. Правда ли, что Самарскую область атаковали дроны ВСУ 27 ноября
Очевидцы сообщают, что над Новокуйбышевском сбили несколько БПЛА
27 ноября 2025, 09:46, ИА Амител
В Самарской области прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, город Новокуйбышевск пытаются атаковать беспилотники ВСУ, в небе сбили несколько воздушных целей. Также известно, что силы ПВО перехватили БПЛА еще над несколькими регионами России.
Что известно об атаке украинских дронов на Самарскую область и другие субъекты РФ 26-27 ноября – в материале amic.ru.
Правда ли, что украинские БПЛА ударили по Самарской области?
Над городом Новокуйбышевском ночью 27 ноября прогремела серия взрывов. Как рассказали очевидцы Telegram-каналу Shot, всего было слышно около десяти мощных хлопков. Кроме того, местные жители заметили яркие вспышки в небе.
«По предварительным данным, работает система ПВО, уже сбито несколько воздушных целей», – пишет Shot.
Официальной информации о последствиях налета пока нет.
Что известно о погибших и пострадавших?
Какие еще регионы РФ атаковали беспилотники?
- десять – над Курской областью;
- четыре – над Белгородской областью;
- три – над Азовским морем;
- по одному – над территорией Ростовской и Рязанской областей.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки пострадала жительница поселка Дмитриадовского. Ей оказали помощь на месте.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что при налете дронов ВСУ пострадали три человека. За медицинской помощью обратился один мужчина.
Кроме того, атаке подверглась Пензенская область. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что пострадавших нет, но осколки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания. Кроме того, выбило стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме.
«Территория происшествия оцеплена. На месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», – уточнил глава региона в своих соцсетях.
