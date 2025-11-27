Очевидцы сообщают, что над Новокуйбышевском сбили несколько БПЛА

27 ноября 2025, 09:46, ИА Амител

В Самарской области прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, город Новокуйбышевск пытаются атаковать беспилотники ВСУ, в небе сбили несколько воздушных целей. Также известно, что силы ПВО перехватили БПЛА еще над несколькими регионами России.

Что известно об атаке украинских дронов на Самарскую область и другие субъекты РФ 26-27 ноября – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что украинские БПЛА ударили по Самарской области? Над городом Новокуйбышевском ночью 27 ноября прогремела серия взрывов. Как рассказали очевидцы Telegram-каналу Shot, всего было слышно около десяти мощных хлопков. Кроме того, местные жители заметили яркие вспышки в небе. «По предварительным данным, работает система ПВО, уже сбито несколько воздушных целей», – пишет Shot. Официальной информации о последствиях налета пока нет.

2 Что известно о погибших и пострадавших? Данных о погибших и пострадавших еще не было. В администрации региона и города серию взрывов пока не комментировали.