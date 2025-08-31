Системы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник в четырех регионах России
11 БПЛА нейтрализовали над Волгоградской областью
31 августа 2025, 13:55, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Российские системы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Большинство дронов сбито над южными регионами страны:
- 11 единиц – над Волгоградской областью;
- 8 единиц – над Ростовской областью;
- по одному – над Белгородской и Брянской областями.
Напомним, что в ночь с 30 на 31 августа украинские дроны атаковали четыре региона России. В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА вспыхнул крупный пожар.
