Системы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник в четырех регионах России

11 БПЛА нейтрализовали над Волгоградской областью

31 августа 2025, 13:55, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские системы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Большинство дронов сбито над южными регионами страны:

11 единиц – над Волгоградской областью;

8 единиц – над Ростовской областью;

по одному – над Белгородской и Брянской областями.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 августа украинские дроны атаковали четыре региона России. В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА вспыхнул крупный пожар.