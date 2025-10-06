Барнаульский маньяк Манишин может уйти на СВО и избежать наказания за 11 убийств
При этом следователи надеются, что Манишин останется в заключении и справедливость восторжествует
06 октября 2025, 10:23, ИА Амител
Виталий Манишин, которого накануне осудили на 25 лет за 11 убийств, совершенных с 1989 по 2000 год, может отправиться в зону СВО. Об этом рассказал бывший замначальника отдела алтайской полиции по раскрытию преступлений против личности Иван Ерыкин в интервью YouTube-каналу Анатолия Сулейманова.
Бывший оперативник надеется, что Манишин останется в заключении.
«Семьи жертв до сих пор несут эту боль, и наша задача – обеспечить, чтобы справедливость восторжествовала», – сказал Ерыкин.
Напомним, Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. Расследование этого резонансного дела длилось больше 20 лет: арестовали Манишина в мае 2023-го по подозрению в убийстве, совершенном в 1989 году, на допросах он признался, что в его списке еще десять жертв.
При этом расследование продолжается, поскольку пока не нашли убийц еще нескольких девушек и одной женщины, обстоятельства исчезновения которых похожи на жертв "политеховского" маньяка.
Ранее amic.ru подробно рассказал, как суд вынес приговор "политеховскому" маньяку Манишину и признал ли он вину.
10:34:00 06-10-2025
Что и требовалось доказать. Печально.
Но, может, там справедливость восторжествует. Ну Вы меня поняли, господа читатели.
10:34:15 06-10-2025
А потом еще героем будет считаться... Где же справедливость?
11:15:53 06-10-2025
гость (10:34:15 06-10-2025) А потом еще героем будет считаться... Где же справедливость... Ну если он пойдёт и искупит свою вину методами, допустимыми с точки зрения текущего законодательства, и при этом останется в живых, тогда да, в будущем он может даже в политехе собрать первокурсниц и рассказать им как доблестно воевал с врагами, так же пригласив туда родителей своих жертв. Не вижу никаких подводных камней.
10:34:27 06-10-2025
А когда он успел стать барнаульским? Называли политеховским, потому что несколько жертв были абитуриентками политеха. А так он не барнаульский и даже не калманский, а родинский.
10:40:04 06-10-2025
А вот если бы Ерыкину предложили или он на СВО до Победы, или Манишин, что бы он выбрал? Наверное пошел бы сам. Рискнул бы жизнью ради справеливости. Лишь бы Манишин сидел. А вот дали бы маньяку вышку и проблема бы снялась
10:54:43 06-10-2025
А как можно воспрепятствовать его уходу на СВО? Освобождение и помилование ведь законно.
11:20:56 06-10-2025
на СВО нельзя отправлять таких. Где это видано - маньяк на передовой. Кто с таким служить будет?
11:55:27 06-10-2025
гость (11:20:56 06-10-2025) на СВО нельзя отправлять таких. Где это видано - маньяк на п... на СВО нельзя отправлять таких --- надо только хороших?
19:41:20 06-10-2025
гость (11:20:56 06-10-2025) на СВО нельзя отправлять таких. Где это видано - маньяк на п...
С людоедами с Сахалина и Волгоградской области же служили. Один даже вернулся домой. Чем этот хуже?
12:18:56 07-10-2025
Sic semper tyrannis (19:41:20 06-10-2025) С людоедами с Сахалина и Волгоградской области же служил... Один даже вернулся домой ---- ну на фейк похоже. Мобилизованных не отпускают, а маньков отпускают, ну фигня же
20:33:49 06-10-2025
гость (11:20:56 06-10-2025) на СВО нельзя отправлять таких. Где это видано - маньяк на п... Берите шире, никаких нельзя. А преступники должны сидеть в тюрьме, долго.
11:37:13 06-10-2025
Вообще-то он был соориентирован на слабых беззащитных девушек...
20:35:23 06-10-2025
Гость (11:37:13 06-10-2025) Вообще-то он был соориентирован на слабых беззащитных девуше... Ты имеешь ввиду идеально подходит для сво?
11:41:59 06-10-2025
Ой да можно подумать, что он там на севео один такой! Потом ещё детишек в школах будет разговорам о важном учить!
12:05:32 06-10-2025
Можно чтобы с героями рядом воевала это сводочь не человек. Пулю в лоб и все дела. Еще во власти был. Это что же время убийцы и воры стали людьми кправлять
12:22:36 06-10-2025
а чем он хуже других осужденных?
15:49:22 06-10-2025
гость (12:22:36 06-10-2025) а чем он хуже других осужденных?... убийство бывает и по неосторожности, а здесь серийный маньяк, а это психическое заболевание. Он опасен для общества.
19:45:31 06-10-2025
гость (15:49:22 06-10-2025) убийство бывает и по неосторожности, а здесь серийный маньяк...
Те, кто сидят за убийство по неосторожности, предпочтут досидеть свой срок и выйти с чистой совестью. А отморозки и психопаты, которым сидеть пожизненно или лет 20 как раз и рвутся на свободу, да ещё и оружие взять в руки
11:35:27 22-10-2025
гость (15:49:22 06-10-2025) убийство бывает и по неосторожности, а здесь серийный маньяк... маловероятно что он не совершал убийства последние 25 лет, людей за это время много безвести пропало