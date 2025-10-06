Барнаульский маньяк Манишин может уйти на СВО и избежать наказания за 11 убийств

При этом следователи надеются, что Манишин останется в заключении и справедливость восторжествует

06 октября 2025, 10:23, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Виталий Манишин, которого накануне осудили на 25 лет за 11 убийств, совершенных с 1989 по 2000 год, может отправиться в зону СВО. Об этом рассказал бывший замначальника отдела алтайской полиции по раскрытию преступлений против личности Иван Ерыкин в интервью YouTube-каналу Анатолия Сулейманова.

Бывший оперативник надеется, что Манишин останется в заключении.

«Семьи жертв до сих пор несут эту боль, и наша задача – обеспечить, чтобы справедливость восторжествовала», – сказал Ерыкин.

Напомним, Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. Расследование этого резонансного дела длилось больше 20 лет: арестовали Манишина в мае 2023-го по подозрению в убийстве, совершенном в 1989 году, на допросах он признался, что в его списке еще десять жертв.

При этом расследование продолжается, поскольку пока не нашли убийц еще нескольких девушек и одной женщины, обстоятельства исчезновения которых похожи на жертв "политеховского" маньяка.

