"Шанс на мир есть". Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске

Следующая встреча российского и американского лидеров, вероятно, состоится в Москве

16 августа 2025, 08:25, ИА Амител

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа (штат Аляска) состоялся саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры прошли в формате "три на три" и продлились два часа 45 минут. После этого главы государств выступили перед журналистами с рядом заявлений. Основные события передает РИА Новости.

Главное

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Лидеры РФ и США поехали месту проведения саммита вместе на лимузине Трампа, начав общаться уже в автомобиле.

Главы государств воздержались от вступительных слов перед началом беседы.

Саммит прошел в формате "три на три".

Беседа длилась два часа 45 минут, после Трамп и Путин выступили перед журналистами.

Российский и американский лидеры отметили настроенность двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы.

Путин заявил, что Россия и США - близкие соседи, несмотря на то, что их разделяет океан.

Оба президента выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Со слов Трампа, по важным пунктам урегулирования согласие пока не достигнуто, но шансы договориться есть.

«По многим пунктам нам удалось достичь договоренности. Остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились, среди них есть один, наверное, самый важный, но я думаю, у нас есть хороший шанс это сделать", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным», - сказал глава Белого дома.

Владимир Путин по-английски предложил Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве:

"В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим", — президент США.