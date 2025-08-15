"Очередной подарок Путину". Какие сюрпризы может принести встреча президентов РФ и США

Наблюдатели нашли грядущие переговоры символичными и предположили место следующего саммита

15 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

В ходе предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, весьма символичной, возможны неожиданности, причем не только в плане договоренностей по украинскому конфликту. Более того, сам диалог президентов РФ и США может положить начало большому геополитическому сдвигу, результаты которого окажут влияние на мировые процессы в ближайшие годы, считают наблюдатели.

Почему символизм встречи Путина и Трампа раздражает некоторых экспертов, по каким вопросам возможны соглашения и где президенты двух стран могут встретиться в дальнейшем – в материале amic.ru.

"Ворота для дипломатии"

Над американским штатом Аляска 15 августа будет тихое небо – в день встречи президентов РФ и США его перекроют, о чем сообщило Федеральное управление гражданской авиации (США). В качестве причины указано "уведомление о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска. 30 миль (48,3 км) и на высоте до 18 тыс. футов (около 5,5 тыс. м)".

Как известно, о месте встречи Путина и Трампа стало известно 8 августа, когда президент США в своей соцсети Truth Social сообщил, что она пройдет именно на Аляске, хотя до этого назывались такие площадки, как ОАЭ, Турция, Венгрия, Сербия, Швейцария.

Аляска – "мост между странами" и "ворота для дипломатии"; так охарактеризовал свой штат губернатор Майк Данливи в сети Х. Он также назвал регион "стратегически важным местом в мире, расположенным на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге".

«Всего две мили отделяют Россию от Аляски, и ни одно другое место не играет столь важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – напомнил Данливи.

Конечно, встреча на Аляске является символичной, учитывая значение этой территории для русской ментальности, отмечает политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин.

«Всего две мили отделяют Аляску от Чукотки – региона, который сейчас активно развивается и обладает хорошими перспективами. Не исключено, что в экономическом отношении он еще проявит себя в ближайшем двустороннем экономическом сотрудничестве», – поделился он своим мнением с amic.ru.

Примечательно, что ряд влиятельных западных интеллектуалов обеспокоились именно этим обстоятельством выбора места переговоров.

«Символизм проведения саммита Трампа и Путина на Аляске ужасен – он как будто призван продемонстрировать, что границы могут меняться, землю можно покупать и продавать», – цитирует газета The Washington Post профессора российской политики в Королевском колледже Лондона Сэма Грина.

Спойлер нежелателен

Одной из интриг российско-американского саммита было возможное участие в нем Владимира Зеленского, поскольку главной темой разговора Путина и Трампа станет урегулирование украинского конфликта. Однако президент США на пресс-конференции в Белом доме 11 августа заявил, что "хозяин Банковой" "не является частью этой встречи".

«Я бы сказал, что он мог бы приехать, но он и так посетил много встреч, он занимается этим три с половиной года, а результата нет», – сказал Трамп.

Участие Зеленского в переговорах, конечно, исключено, а предстоящая трехсторонняя встреча с участием его, Путина и Трампа – под большим вопросом, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Разговор на троих, конечно, сейчас активно обсуждают, но он возможен только по результатам двухсторонней встречи на Аляске. Сначала США и Россия должны синхронизировать совместные действия, как-то прийти, так сказать, к единому коэффициенту, а потом уже определять дальнейшие действия. А сейчас, конечно, персона Зеленского нежелательна, поскольку он может стать спойлером и все испортить», – высказал он свою позицию amic.ru.

"Очередным подарком" президенту Путину называет британская газета The Telegraph предстоящую встречу на Аляске. Издание полагает, что Трамп мог бы занять перед ней более жесткую позицию и выдвинуть некоторые требования, но не сделал этого.

«Похоже, когда дело касается взаимодействия с Путиным, все правила "искусства заключать сделки" идут коту под хвост», – говорится в материале издания.

Незакрытый гештальт Трампа

На брифинге в Белом доме американский лидер дал понять, что готов как к положительному, так и отрицательному результату переговоров:

«Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, понять, что у него на уме, и если это справедливая сделка, я передам информацию лидерам ЕС и НАТО, а также Зеленскому. Я могу сказать: "Удачи, продолжайте сражаться". Или могу сказать: "Мы можем добиться соглашения"».

Президент РФ Владимир Путин 14 августа на совещании по подготовке саммита заявил, что администрация США "предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, кризисы, выйти на договоренности".

Для Трампа украинский конфликт – это своего рода ключевая точка во внешней политике, незакрытый гештальт, который он хотел бы закрыть, уверен Анатолий Гагарин:

«Потому что у него цели и задачи лежат совершенно в другой плоскости, а Украина – досадное препятствие для их решения. И он надеется преодолеть эту преграду. Его больше интересует освоение Арктики, ее природных богатств, добыча редкоземельных металлов, которых так не хватает США. И для него прекращение украинского конфликта лежит в сфере перехода к бизнес-проектам».

Мирный процесс на Украине может потребовать взаимных уступок от Москвы и Киева, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью каналу Fox News.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями», – сказал он.

Такой обмен между сражающимися сторонами также будет одной из важнейших тем встречи лидеров России и США.

Впрочем, российская сторона уже указала на то, что такой обмен может войти в противоречие с основным законом страны.

«Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», – заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИДа Алексей Фадеев.

Европейская торпеда

Даже если встреча пройдет весьма продуктивно и на ней будут достигнуты договоренности, есть вероятность, что Европа не примет их, выражает опасения американская газета The Wall Street Journal.

«Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что любое соглашение, достигнутое Трампом и Путиным на Аляске, не будет иметь большой ценности без участия европейских лидеров», – пишет издание.

И первые признаки торпедирования европейскими политиками возможных договоренностей президентов РФ и США уже есть. О недопустимости обмена территориями как условия мира на Украине и необходимости участия в переговорах Зеленского говорится в совместном заявлении президента Франции Макрона, премьер-министра Италии Мелони, канцлера ФРГ Мерца, премьер-министра Польши Туска, британского премьера Стармера, главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и президента Финляндии Стубба.

Европа, конечно, может не признавать вероятных российско-американских договоренностей, но тогда ей придется самой тащить воз украинского конфликта, замечает Константин Блохин:

«Если европейцы не признают – США просто выйдут из этого конфликта. Возникает вопрос: как долго Европа будет способна держать Украину на плаву? Это, конечно, большой вопрос. Учитывая, что европейцы сами могут выбрать себе эту ношу, диалог с ними может быть другим».

Предстоящие переговоры уже положили начало "схлопыванию пузыря на военном рынке Европы", утверждает политолог-американист Малек Дудаков.

«Капитализация оборонных гигантов Евросоюза и Британии посыпалась. Следующими на очереди канут в лету планы ремилитаризации и реиндустриализации. В случае успеха саммита на Аляске многие европейские политики начнут потихоньку отползать от взятых на себя обязательств по перевооружению. И денег на это нет, и давление недовольного электората дает о себе знать», – пишет он в своем телеграм-канале.

Продолжение последует

В ходе переговоров нельзя исключать каких-то сюрпризов, считает Константин Блохин:

«Но это будут заранее предусмотренные неожиданности, поскольку встреча такого формата не может проходить без большой предварительной подготовки. Даже если не будет прогресса по украинскому треку, это не означает, что мы не увидим продвижения по важным вопросам российско-американских отношений, где есть немало любопытных тем: экономическая деятельность, редкоземельные металлы, Арктика, дипломатическая собственность и многое другое».

Крайне важный момент – наряду с группой российских чиновников, которые отправятся на Аляску вместе с президентом РФ, сформирована делегация бизнесменов под эгидой одного из главных переговорщиков с нашей стороны – главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Не исключено, что, помимо украинского конфликта, лидеры двух стран подробно обсудят различные проекты в арктической зоне – интерес Дональда Трампа к этой территории проявился в виде не столь давнего предложения к датчанам купить у них Гренландию. Идею реализовать, как известно, не удалось, а вот интерес остался.

Недаром Кирилл Дмитриев, как представитель делового сообщества, тонко чувствующий значение разного рода символов, написал в сети Х о месте предстоящей встречи:

«Рожденная как Русская Америка – православные корни, крепости, торговля мехами, – Аляска отражает эти связи и превращает США в арктическую нацию».

Чем бы ни завершились переговоры на Аляске, эта встреча президентов – явно не последняя, полагает Анатолий Гагарин: