В престижном и старейшем конкурсе красоты "Мисс Европа" победу одержала омичка

Для своего выхода она подготовила специальный наряд

09 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

Фото победительницы Ксении Гнединой / социальные сети

Жительница Омска, ныне проживающая в Москве, Ксения Гнедина одержала победу на международном конкурсе красоты "Мисс Европа 2026", финал которого прошел в Ливане. За корону боролись 40 участниц, представлявших различные европейские государства.

По информации, опубликованной интернет-порталом "Лента.ру", в рамках конкурса омичка продемонстрировала наряд в русском народном стиле, увенчанный кокошником "Держава России". Общая масса этого комплекта, включая головной убор, достигала девяти килограммов. Этот тщательно продуманный образ произвел неизгладимое впечатление на членов жюри и публику. Платье, выполненное в белом цвете, было украшено изображением триколора, а также знаковых российских архитектурных объектов, таких как Кремль и Большой театр.

Стоит отметить, что в 2022 году Ксения Гнедина уже принимала участие в конкурсе "Мисс Европа", где ей было присвоено звание "Мисс Элегантность".