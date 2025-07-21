НОВОСТИПроисшествия

Школьница из Омска родила в гостинице и убила ребенка

Тело обнаружила горничная, которая пришла убираться в номере, — оно лежало в мусорке

21 июля 2025, 16:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

16-летняя девушка убила новорожденного ребенка в Омске. Как сообщает Mash Siberia, тело младенца обнаружили в дешевой гостинице на окраине – предположительно, там она встречалась с 37-летним любовником, который и был отцом ребенка. 

Мертвого младенца нашла горничная, которая пришла в номер прибраться. По информации канала, труп лежал в мусорке, а на нем нашли следы удушения. 

Самой матери – 16 лет. Правоохранители быстро вычислили ее и задержали по месту жительства. На допросе она заявила, что якобы не знала о своей беременности, не заметив ее из-за лишнего веса. Предположительно, когда девушка начала рожать, у них было свидание в этом самом номере. 

Мать утверждает, что ребенок появился на свет мертвым, но экспертиза СК показала, что его задушили. Иные обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:52:51 21-07-2025

новость к вопросу о профпригодности депутатов и всяких профильных комитетов, призывающих бездумно рожать.
сотка родовых в данном конкретном случае - не зарешала.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

17:03:28 21-07-2025

Гость (16:52:51 21-07-2025) новость к вопросу о профпригодности депутатов и всяких профи... Призывы власти рожать школьницам в действии. Заработать не захотела.(

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:21 21-07-2025

А прокуратура ничего не хочет предъявить 37-летнему папику? Так-то если ей сейчас 16 и она уже родила, в момент зачатия ей явно было меньше.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

17:45:12 21-07-2025

Про это и писали, когда СМИ инициативу власти обсуждали, вторая половина должна сесть, но про это не было сказано ни слова. Надо понимать, родила, отцу "амнистия". Или деньги получили, отдали адвокату.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:16 21-07-2025

Нужно срочно всех жирных проверить на беременность

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:10 21-07-2025

А положенную выплату в 100 000 школьница то успела получить , я надеюсь...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

19:02:47 21-07-2025

Тупая дура!

  7 Нравится
Ответить
