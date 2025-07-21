Школьница из Омска родила в гостинице и убила ребенка
Тело обнаружила горничная, которая пришла убираться в номере, — оно лежало в мусорке
21 июля 2025, 16:45, ИА Амител
16-летняя девушка убила новорожденного ребенка в Омске. Как сообщает Mash Siberia, тело младенца обнаружили в дешевой гостинице на окраине – предположительно, там она встречалась с 37-летним любовником, который и был отцом ребенка.
Мертвого младенца нашла горничная, которая пришла в номер прибраться. По информации канала, труп лежал в мусорке, а на нем нашли следы удушения.
Самой матери – 16 лет. Правоохранители быстро вычислили ее и задержали по месту жительства. На допросе она заявила, что якобы не знала о своей беременности, не заметив ее из-за лишнего веса. Предположительно, когда девушка начала рожать, у них было свидание в этом самом номере.
Мать утверждает, что ребенок появился на свет мертвым, но экспертиза СК показала, что его задушили. Иные обстоятельства инцидента пока неизвестны.
16:52:51 21-07-2025
новость к вопросу о профпригодности депутатов и всяких профильных комитетов, призывающих бездумно рожать.
сотка родовых в данном конкретном случае - не зарешала.
17:03:28 21-07-2025
Гость (16:52:51 21-07-2025) новость к вопросу о профпригодности депутатов и всяких профи... Призывы власти рожать школьницам в действии. Заработать не захотела.(
17:34:21 21-07-2025
А прокуратура ничего не хочет предъявить 37-летнему папику? Так-то если ей сейчас 16 и она уже родила, в момент зачатия ей явно было меньше.
17:45:12 21-07-2025
Про это и писали, когда СМИ инициативу власти обсуждали, вторая половина должна сесть, но про это не было сказано ни слова. Надо понимать, родила, отцу "амнистия". Или деньги получили, отдали адвокату.
17:58:16 21-07-2025
Нужно срочно всех жирных проверить на беременность
18:34:10 21-07-2025
А положенную выплату в 100 000 школьница то успела получить , я надеюсь...
19:02:47 21-07-2025
Тупая дура!