Школьница из Омска родила в гостинице и убила ребенка

Тело обнаружила горничная, которая пришла убираться в номере, — оно лежало в мусорке

21 июля 2025, 16:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

16-летняя девушка убила новорожденного ребенка в Омске. Как сообщает Mash Siberia, тело младенца обнаружили в дешевой гостинице на окраине – предположительно, там она встречалась с 37-летним любовником, который и был отцом ребенка.

Мертвого младенца нашла горничная, которая пришла в номер прибраться. По информации канала, труп лежал в мусорке, а на нем нашли следы удушения.

Самой матери – 16 лет. Правоохранители быстро вычислили ее и задержали по месту жительства. На допросе она заявила, что якобы не знала о своей беременности, не заметив ее из-за лишнего веса. Предположительно, когда девушка начала рожать, у них было свидание в этом самом номере.

Мать утверждает, что ребенок появился на свет мертвым, но экспертиза СК показала, что его задушили. Иные обстоятельства инцидента пока неизвестны.