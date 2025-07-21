Убийца из Новосибирска скрыл судимость и поступил в петербургский университет по квоте
Его опознали по фотографиям среди студентов – участников СВО
21 июля 2025, 16:31, ИА Амител
19-летний житель Новосибирска, приговоренный к 15 годам тюремного заключения за убийство, скрыл свою судимость и поступил в петербургский университет. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
В 2022 году Федора Хижина осудили на 15 лет колонии строгого режима за жестокое убийство своей 17-летней подруги, которое он совершил в марте 2021 года. Однако его опознали на фотографиях среди студентов – участников СВО на сайте петербургского университета БГТУ "Военмех" имени Д. Ф. Устинова.
"На опубликованных фотографиях исполняющий обязанности ректора университета стоит рядом с Федором и награждает его – фамилия, имя, отчество и внешность полностью совпадают с данными осужденного", – информируют источники.
Оказалось, что в 2024 году Хижин действительно обучался в университете по квоте участника СВО. В вузе заявили, что молодой человек скрыл свою судимость, когда поступал на учебу. Но уже во втором семестре его отчислили.
Согласно материалам суда, в 2021 году Хижин нанес своей несовершеннолетней подруге не менее 35 ножевых ранений в область шеи, вследствие чего она скончалась. Затем похитил три тысячи рублей с ее банковской карты, а также забрал ее ноутбук и мобильный телефон. Технику он сдал в ломбард, а сам уехал из Новосибирска в Кемерово, где его и задержали правоохранители.
В августе 2022 года Новосибирский областной суд признал юношу виновным в совершении особо тяжкого преступления и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Верховный суд РФ в 2023 году оставил приговор без изменений.
16:40:18 21-07-2025
ого! а как он на свободе шлялся??
17:32:33 21-07-2025
Musik (16:40:18 21-07-2025) ого! а как он на свободе шлялся??... Гуглим фамилие Канюс и просвещаемся.
17:06:09 21-07-2025
а что не так то? вину искупил.
17:47:07 21-07-2025
Гость (17:06:09 21-07-2025) а что не так то? вину искупил.... перед убитой девчонкой и ее родителями?
17:14:29 21-07-2025
А за что отчислии , непонятно. Его законно оправдал президент.
18:28:55 21-07-2025
Гость (17:14:29 21-07-2025) А за что отчислии , непонятно. Его законно оправдал президен... Президент амнистирует.
18:54:54 21-07-2025
Какой-то поток бреда. Как ему, несовершеннолетнему, могли дать 15 лет? Или он в 19 его совершил.?Тогда статья совсем безграмотная. 88 УК РФ Вам для ознакомления.
19:52:06 21-07-2025
Что не так? Всё законно. Помилован через СВО. Верните в ВУЗ, пусть учится парень.