Убийца из Новосибирска скрыл судимость и поступил в петербургский университет по квоте

Его опознали по фотографиям среди студентов – участников СВО

19-летний житель Новосибирска, приговоренный к 15 годам тюремного заключения за убийство, скрыл свою судимость и поступил в петербургский университет. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.

В 2022 году Федора Хижина осудили на 15 лет колонии строгого режима за жестокое убийство своей 17-летней подруги, которое он совершил в марте 2021 года. Однако его опознали на фотографиях среди студентов – участников СВО на сайте петербургского университета БГТУ "Военмех" имени Д. Ф. Устинова.

"На опубликованных фотографиях исполняющий обязанности ректора университета стоит рядом с Федором и награждает его – фамилия, имя, отчество и внешность полностью совпадают с данными осужденного", – информируют источники.

Оказалось, что в 2024 году Хижин действительно обучался в университете по квоте участника СВО. В вузе заявили, что молодой человек скрыл свою судимость, когда поступал на учебу. Но уже во втором семестре его отчислили.

Согласно материалам суда, в 2021 году Хижин нанес своей несовершеннолетней подруге не менее 35 ножевых ранений в область шеи, вследствие чего она скончалась. Затем похитил три тысячи рублей с ее банковской карты, а также забрал ее ноутбук и мобильный телефон. Технику он сдал в ломбард, а сам уехал из Новосибирска в Кемерово, где его и задержали правоохранители.

В августе 2022 года Новосибирский областной суд признал юношу виновным в совершении особо тяжкого преступления и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Верховный суд РФ в 2023 году оставил приговор без изменений.