Геомагнитные возмущения будут терзать планету до конца дня

09 августа 2025, 19:42, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

9 августа ученые зарегистрировали геомагнитную бурю планетарного масштаба. По предварительным данным, это произошло из-за выброса солнечной массы, который задел Землю около 03:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

О том, какой мощности может достигнуть надвигающаяся магнитная буря и сколько она продлится, – в материале amic.ru.

Правда ли, что 9 августа на Землю обрушится магнитная буря?

Да. Согласно прогнозам специалистов, вероятность геомагнитного шторма составляет 60%. Возможность геомагнитных возмущений и спокойной обстановки ученые оценивают одинаково – в 20%.

Следовательно, 9 августа на Земле, все же, будет бушевать магнитная буря.

Какой мощности достигнет магнитная буря 9 августа 2025 года?

Пик геомагнитных возмущений на Земле уже прошел: их максимальная мощность в период с 00:00 до 03:00 по московскому времени приблизилась к шести баллам – средней магнитной буре класса G2. Однако к спокойствию геомагнитное поле стремится не так сильно: колебания от трех до пяти баллов продолжают терзать планету.

Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?

Геомагнитная обстановка на Земле стала спокойнее после 15:00 по московскому времени. Колебания в магнитосфере достигли трех баллов – минимальной прогнозируемой за сутки мощности. Однако расслабляться еще рано – уже после 18:00 обстановка в магнитном поле планеты будет накаляться. До конца дня мощность колебаний будет расти, и к 22:00 превысит четырехбалльный уровень.

Как защититься от магнитной бури?

По мнению медиков, во время магнитных бурь не нужно делать ничего особенного: их влияние на организм человека еще не доказано. Поэтому важно просто держать себя тонусе: соблюдать режим сна и питания, больше двигаться и дышать свежим воздухом, а также пить достаточное количество воды и не злоупотреблять вредными привычками.