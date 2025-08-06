Сильнейшая за последние недели вспышка произошла на Солнце

Она стала пятой с 3 августа — всем событиям ученые присвоили индекс М

06 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Очередная вспышка класса М, самая мощная в наблюдаемой серии, произошла на Солнце. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Напомним, что первая в этом месяце вспышка произошла 3 августа и стала самой крупной за последние полтора месяца – она достигла индекса М2.9. Еще две вспышки зарегистрированы 4 августа – М1.4 и М2.0. Следом, утром 5 августа, была зафиксирована вспышка уровня М2.9.

Вечером 5 августа произошла мощнейшая вспышка – ей присвоили индекс М4.4. Кроме того, за последние часы произошли еще две вспышки слабее – они находятся в пределах индекса C.

Вместе с тем сильных магнитных бурь в ближайшие трое суток не ожидается – активность магнитосферы не превысит двух-трех баллов, а к 8 августа и вовсе будет стремиться к одному баллу.