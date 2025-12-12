Штраф за покупку детям алкоголя увеличат в десять раз
Инициативу рассмотрят в Госдуме
12 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
В России рассматривают возможность десятикратного увеличения штрафов за приобретение алкогольной продукции несовершеннолетними. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на содержание разрабатываемого законопроекта.
Размер штрафных санкций для родителей, согласно проекту, возрастет с нынешних 4-5 тысяч рублей до 40-50 тысяч, а для других совершеннолетних лиц – до 15-30 тысяч рублей.
Инициаторы законопроекта убеждены, что данная мера будет способствовать пресечению незаконной продажи алкоголя в ночное время, после 23:00. Статистические данные социологических исследований свидетельствуют о том, что большинство российских граждан впервые пробуют алкоголь в юном возрасте.
О чем здесь написано?
Гость (14:41:54 12-12-2025) О чем здесь написано?... Вы пьяны?
Не покупайте соплякам даже пива. Даже если они вам свою карточку дадут и скажут чтоб вы себе коньяк взяли, за помощь. Потом на большие деньги влетите...
Гость (14:47:13 12-12-2025) Вы пьяны?Не покупайте соплякам даже пива. Даже если они ... Ну да, я пьян. Мой сопляк тоже хочет быть пьяным. Я покупаю бутылку, иду домой, мы её там выпиваем. Кого штрафуют мне не очень понятно.
Гость (14:57:36 12-12-2025) Ну да, я пьян. Мой сопляк тоже хочет быть пьяным. Я покупаю ... Что вы со своим сопляком будете делать это только ваше дело. Главное чтобы нормальные люди вашему сопляку спиртное не покупали. Может быть тогда, он из подай-принеси, ушел, не мешайся, до нормального человека выучится и дорастет.
Гость (14:57:36 12-12-2025) Ну да, я пьян. Мой сопляк тоже хочет быть пьяным. Я покупаю ... Кого заловят на приобретении алкашки и передачи её несовершеннолетнему.
Со штрафами всё понятно - как планируют реализовывать - вот в чём вопрос.
Понятное дело, что палиться никто не захочет.
Купил водку, перелил её в стекло из под минералки, передал подростку - кто будет проверять?
В случае чего пошёл в отказную - мол брал минералку, пацан попросил утолить жажду. А что там водка - я то здесь каким..
Вы хоть в 100 раз увеличте мусора найдут акселерата, или дважды рожавшую, несовершеннолению ссыкуху и план по штрафам выполнят.
А вот если за такой проступок сразу в детский дом. А производителей прав родительских лишать (с компенсацией всех детских пособий).
В течении недели искоренят детское пьянство на 99.9% в РФ
А производителей прав родительских лишать (с компенсацией всех детских пособий).----- вот это оно самое! А то плодиться хочу, пособия получать тоже хочу, а вот воспитывать и отвечать за то, что там подросло - ну это нет, это воспитатели, учителя и хозяева заброшенных зданий должны.