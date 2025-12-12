Штраф за покупку детям алкоголя увеличат в десять раз

Инициативу рассмотрят в Госдуме

12 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России рассматривают возможность десятикратного увеличения штрафов за приобретение алкогольной продукции несовершеннолетними. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на содержание разрабатываемого законопроекта.

Размер штрафных санкций для родителей, согласно проекту, возрастет с нынешних 4-5 тысяч рублей до 40-50 тысяч, а для других совершеннолетних лиц – до 15-30 тысяч рублей.

Инициаторы законопроекта убеждены, что данная мера будет способствовать пресечению незаконной продажи алкоголя в ночное время, после 23:00. Статистические данные социологических исследований свидетельствуют о том, что большинство российских граждан впервые пробуют алкоголь в юном возрасте.