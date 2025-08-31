Сибирячка семь лет отращивала волосы, чтобы отдать их на парики для больных детей

Идея появилась у Васильченко, когда она наткнулась на пост о благотворительном проекте

26-летняя жительница Новосибирска Лидия Васильченко 7 лет отращивала волосы, чтобы отдать их на парики для детей. Как сообщает "КП-Новосибирск".

"У папы был рак почки. Уже последняя стадия, долго не могли его диагностировать. Это оставило на мне тяжелый отпечаток: невыносимо видеть, как твой любимый человек сначала физически угасает, а потом теряет рассудок, и ты ничего не можешь сделать", — рассказала Лидия.

Девушке тогда было 18 лет и смерть близкого человека решила ее судьбу: она училась в институте органической химии, а после устроилась на фармакологическое предприятие в Кольцово. Идея о том, чтобы обрезать волосы на парик для онкобольного ребенка, пришла Лиде, когда она наткнулась на пост о благотворительном проекте.

"Прежде всего, я их не стригла, а еще делала разные маски для волос — покупала их в магазинах. Мне удалось отрастить 40 сантиметров. Еще оказалось, что у меня волосы кудрявые и они у меня были где-то до лопаток, прямые, наверно, до середины спины", — заявила Васильченко.

К волосам на парик строгие требования: они должны быть не крашеные, а если и мелированные, то в натуральные цвета. Пока волосы девушки лишь ждут своего часа: как только они пригодятся, ей сообщат.