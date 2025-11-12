Сибиряка лишили свободы за поддержку теракта и запретили писать комментарии в соцсетях
Житель Иркутска писал в своем аккаунте в социальной сети комментарии в поддержку теракта в "Крокусе"
12 ноября 2025, 18:45, ИА Амител
В Иркутске суд приговорил местного жителя к пяти годам тюрьмы за пропаганду терроризма. Об этом сообщила областная прокуратура в своем телеграм-канале.
Как установило следствие, 30-летний житель Иркутской области опубликовал в марте 2024 года в своем аккаунте в соцсети личное высказывание "о допустимости осуществления террористической деятельности в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Данное нарушение закона было выявлено местными полицейскими. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети Интернет").
«С учетом мнения гособвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении прокуратуры.
Также иркутянина лишили на два года права публиковать комментарии и иные материалы на сайтах, форумах, в чатах и мессенджерах.
Напомним, в Барнауле иностранный студент был осужден на семь с половиной лет за призывы к терроризму.
18:59:53 12-11-2025
Мне, вот непонятно одно, осужденным запрещают там, садиться за руль, писать, вот, комментарии или ещё что-нибудь подобное. Они же находятся в местах лишения свободы, и никак не сможет управлять авто, да и доступа в инет нету у него. Как-то не логично. Или им это наказание после отсидки вступает в силу.
Хотя они могут выбрать замену наказания на СВО🤔... Тогда появится возможность управлять. Там, наверно, и права не нужны, главное уметь управлять автомобилем?!
20:51:42 12-11-2025
- "Сибиряка лишили свободы за поддержку теракта и запретили писать комментарии в соцсетях"---------- В душе каждого сидит свой черт, который шепчет - напиши правду. Вот и А. С. Пушкин, от этого черта страдал от своего царя.
02:24:40 13-11-2025
'Своим' хапугам даже за хищение миллиардов если и светит порой , то всего лишь условный срок! Так едкое ли слово заслуживает более суровой кары, чем де-факто совершённое преступление?