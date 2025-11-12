Сибиряка лишили свободы за поддержку теракта и запретили писать комментарии в соцсетях

Житель Иркутска писал в своем аккаунте в социальной сети комментарии в поддержку теракта в "Крокусе"

12 ноября 2025, 18:45, ИА Амител

В Иркутске суд приговорил местного жителя к пяти годам тюрьмы за пропаганду терроризма. Об этом сообщила областная прокуратура в своем телеграм-канале.

Как установило следствие, 30-летний житель Иркутской области опубликовал в марте 2024 года в своем аккаунте в соцсети личное высказывание "о допустимости осуществления террористической деятельности в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Данное нарушение закона было выявлено местными полицейскими. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети Интернет").

«С учетом мнения гособвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении прокуратуры.

Также иркутянина лишили на два года права публиковать комментарии и иные материалы на сайтах, форумах, в чатах и мессенджерах.

