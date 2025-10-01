Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за оправдание терроризма
Мужчина по собственной инициативе вышел на представителей украинских спецслужб и начал действовать по их указаниям
01 октября 2025, 17:45, ИА Амител
В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о государственной измене и оправдании терроризма, сообщает transsibinfo.
Как установило следствие, житель поселка Ванино по собственной инициативе вышел через интернет на представителей украинских спецслужб и начал действовать по их указаниям. В рамках сотрудничества он производил видеосъемку перемещений по железной дороге военной техники и личного состава российской армии, а затем передавал эти материалы своим кураторам.
Параллельно мужчина оставлял в публичном Telegram-канале комментарии, которые были расценены следствием как публичные призывы к террористической деятельности.
После задержания оперативниками ФСБ в отношении него было возбуждено уголовное дело, а суд, полностью согласившись с доводами обвинения, приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
18:31:03 01-10-2025
Видимо, "подзаработать" хотел. В ближайшем будущем сознание изменится.
19:19:36 01-10-2025
Не однократно об этом писали, везде где только можно что за подобное жестко наказывают, и все равно появляются уникумы, которые наплевав на предупреждения и последствия все равно пишут чушь.
Лишь бы выговорится, ну если ты против власти, против СВО да и вообще против всего, ну так промолчи, за умного сойдешь, так нет же надо показать всем какое ты существо а потом на суде плакать я не я и хата не моя.
Всегда были есть и будут сторонники чего или кого либо, а малолеткам лишь бы хайпануть да и не очень взрослым людям тоже.