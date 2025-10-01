Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за оправдание терроризма

Мужчина по собственной инициативе вышел на представителей украинских спецслужб и начал действовать по их указаниям

01 октября 2025, 17:45, ИА Амител

В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о государственной измене и оправдании терроризма, сообщает transsibinfo.

Как установило следствие, житель поселка Ванино по собственной инициативе вышел через интернет на представителей украинских спецслужб и начал действовать по их указаниям. В рамках сотрудничества он производил видеосъемку перемещений по железной дороге военной техники и личного состава российской армии, а затем передавал эти материалы своим кураторам.

Параллельно мужчина оставлял в публичном Telegram-канале комментарии, которые были расценены следствием как публичные призывы к террористической деятельности.

После задержания оперативниками ФСБ в отношении него было возбуждено уголовное дело, а суд, полностью согласившись с доводами обвинения, приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.