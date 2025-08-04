Сибиряка осудили за незаконное производство консервов
У него конфисковали более 91 млн рублей
04 августа 2025, 10:00, ИА Амител
В Новосибирске местного жителя приговорили к условному сроку за незаконное производство и продажу рыбных консервов. На упаковках отсутствовала обязательная маркировка, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на региональную прокуратуру.
«С января по ноябрь 2022 года мужчина выпускал и реализовывал консервы под наименованиями, не отражающими состав и свойства продукции. Этикетки не соответствовали требованиям российского законодательства: на них не было обязательной информации о продукте», – отмечают в ведомстве.
Суд назначил предпринимателю два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, штраф в размере 500 тысяч рублей, а также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и продажей пищевых продуктов в течение двух с половиной лет.
Кроме того, в доход государства конфисковано более 91 миллиона рублей, которые он получил в результате противоправной деятельности.
10:08:02 04-08-2025
Кому та не занес...
10:34:53 04-08-2025
Гость (10:08:02 04-08-2025) Кому та не занес......
Правильно писать: кому-то ,или кому то. Смысл правильный. Не поделился с Ростехнадзором. Или с Роспотребнадзором.
10:53:01 04-08-2025
Рыба морская или из Оби?
11:38:16 04-08-2025
91 миллиона рублей?
12:48:42 04-08-2025
а гражданина, который ядовитый сидр производил для продажи и у него все маркировки были, и от которого несколько десятков людей умерло, как наказали? или это другое? или если, есть бумажки и знаки, то пока люди не помрут, проверяющие органы не пошевелятся, у нас же нельзя бизнес комшмарить... и какой же у него был обьем консервов, что 91 млн. руб. получилось, как посчитали то?
14:20:50 04-08-2025
Гость (12:48:42 04-08-2025) а гражданина, который ядовитый сидр производил для продажи и... Конрольирующие органы работают постоянно, просто не все нарушения удаётся поймать на старте. А если какой-то упырь всё равно умудряется травить людей его найдут и накажут по полной, поверь. Те, кто хочет нажиться на здоровье людей они всегда найдут способ обойти правила, но с маркировкой их ловить проще.
14:59:21 04-08-2025
Гость (14:20:50 04-08-2025) Конрольирующие органы работают постоянно, просто не все нару... Не так давно травили магазины"Светофор",что у них нашли кучу не качественного товара при том что на всю продукцию у них были сертификаты и то что они просто являются продавцами это не кого не интересовало-главное,назначить виновного и получить с него плату,при этом постараться не зацепить кого не надо,в вы тут,контролирующие органы,всех переловим,даже не смешно
17:21:46 04-08-2025
Гость (14:20:50 04-08-2025) Конрольирующие органы работают постоянно, просто не все нару... с маркировкой ловить легче? да ладно, самим то не смешно ))) на амике же была новость , что молочную продукцию с маркировкой "честный знак" получили из молока от фермы, на которой были одни быки. А ничего, что проверки бизнеса запретили, чтобы их бедненьких не потревожить? Даже, когда обращаешься на прямое нарушение санитарных норм, которые уже взглядом видны, отвечают, что не имею права бизнес проверять, пока не случится отравление потребителя или другой вред здоровью. Почитайте новости за последние 2 года, случай с сидром не единственный с летальным исходом для людей, еще из нашумевших, когда пострадали 300 человек, когда салаты для доставок делали из пропащего сырья грязными руками гастарбайтеры в промзоне. И всего этого можно было избежать, если бы контроль был нормальный, а не для того, чтобы конкурентов убирать или крышевать незаконное производство чего бы то ни было.