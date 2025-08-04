Сибиряка осудили за незаконное производство консервов

У него конфисковали более 91 млн рублей

04 августа 2025, 10:00

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Новосибирске местного жителя приговорили к условному сроку за незаконное производство и продажу рыбных консервов. На упаковках отсутствовала обязательная маркировка, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на региональную прокуратуру.

«С января по ноябрь 2022 года мужчина выпускал и реализовывал консервы под наименованиями, не отражающими состав и свойства продукции. Этикетки не соответствовали требованиям российского законодательства: на них не было обязательной информации о продукте», – отмечают в ведомстве.

Суд назначил предпринимателю два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, штраф в размере 500 тысяч рублей, а также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и продажей пищевых продуктов в течение двух с половиной лет.

Кроме того, в доход государства конфисковано более 91 миллиона рублей, которые он получил в результате противоправной деятельности.

