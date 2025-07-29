Сила, женские бои и мощные нокауты. На ринге "Планеты Q" прошел турнир по кикбоксингу

"Про Кик 4" собрал талантливых бойцов, включая дебютантов из ММА

Турнир по кикбоксингу "Про Кик 4" / Фото: Алёна Латкина

26 июля на "Планете Q" в Барнауле прошел захватывающий турнир по кикбоксингу "Про Кик 4", и журналист amic.ru оказался в самом центре событий, наблюдая за тем, как настоящие бойцы сражаются за победу.

Первыми на ринг вышли молодые и перспективные спортсмены – Ярослав Назаров и Александр Игнатенко. Обоих тренирует Александр Бирюля, недавно ставший тренером сборной России по кикбоксингу. Несмотря на юный возраст, они продемонстрировали зрелую технику и уверенность, быстро уворачиваясь от ударов и ловко переходя в контратаки.

Затем пришёл черёд девушек. Анна Щетинина встретилась с Вероникой Марченко из Новосибирска и уверенно победила соперницу, несмотря на разницу в возрасте и росте (младше на 8 лет и ниже на 12 см). Поединок стал знаковым, ведь на проект впервые пригласили представительниц прекрасной (и как оказалось не менее сильной) половины. По словам организаторов, это точно не последний опыт.

Турнир по кикбоксингу "Про Кик 4" / Фото: Алёна Латкина

Три из четырех профессиональных боев завершились яркими нокаутами. Владислав Чернигов из Новосибирска не смог взять реванш у Андрея Стряпчева, с которым уже встречался на "Про Кик 1". В этот раз Стряпчев финишировал соперника в последнем раунде, продемонстрировав более решительную победу.

Не менее зрелищным стал бой между Андреем Чернышевым, кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу, и Никитой Минькиным, мастером спорта по тайскому боксу. Никита, как настоящий профи, использовал каждую возможность, чтобы быстро нейтрализовать атаки соперника и оставаться на шаг впереди. После полной дистанции он одержал победу.

Завершением турнира стали дебюты профессионалов из ММА. Александр Сибуканов продемонстрировал мощь и уверенно отправил Кирилла Дмитриева в нокаут, а Данил Маренков, также впервые выступавший на профессиональном ринге, одержал победу досрочно, завершив бой с Даниилом Ситниковым до окончания времени.

Не обошлось и без ярких моментов между поединками – зрителей встречали танцующие девушки от Freak-театра Happy End*, а в перерывах между боями выступали Freedom dance studio* и барабанщики. Желающие также могли принять участие в турнире по силе удара и армрестлингу.

*Freak-театра Happy End ("Фрик-театра Хэппи Энд"); Freedom dance studio ("Фридом дэнс студио")

