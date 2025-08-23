Сильные дожди, грозы и град настигнут Алтайский край 23 августа
Воздух прогреется до +26 градусов
23 августа 2025, 06:00, ИА Амител
Грозовые облака над Барнаулом / Фото: amic.ru
23 августа в Алтайском крае пройдут грозы и дожди, возможен град. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха составит +21...+26 градусов.
На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, которые усилятся при грозах. Возможен град.
Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 5–10 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.
ветер будет дуть в южном направлении... то есть на юг будет дуть? получается с севера ... то есть ветер северный?