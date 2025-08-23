Воздух прогреется до +26 градусов

23 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Грозовые облака над Барнаулом / Фото: amic.ru

23 августа в Алтайском крае пройдут грозы и дожди, возможен град. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха составит +21...+26 градусов.

На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, которые усилятся при грозах. Возможен град.

Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 5–10 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.