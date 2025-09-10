Аналитики ожидают, что доллар к концу 2025 года вырастет до 90 рублей
На валютном рынке начался осенний шторм после летнего затишья
10 сентября 2025, 13:20, ИА Амител
К концу 2025 года курс нацвалюты может ослабнуть до уровня около 90 рублей за доллар. Такой прогноз приводят эксперты, на которых ссылается "Коммерсантъ".
По оценке аналитиков, российская валюта вступила в период снижения, который, как ожидается, продлится до конца года. Основными факторами ослабления называют ухудшение платежного баланса, рост спроса на иностранную валюту, нестабильность цен на сырье и сохраняющуюся геополитическую неопределенность.
Экономисты отмечают, что колебания курса в значительной мере зависят от внешнеэкономической конъюнктуры и ситуации на сырьевых рынках. При этом динамика рубля остается чувствительной к изменению цен на нефть и газ, а также к объемам валютных операций на внутреннем рынке.
«По мнению экспертов, к концу текущего года доллар может приблизиться к отметке 90 рублей, что будет означать дальнейшее ослабление национальной валюты», – отмечает издание.
Ранее экономист и директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил, что после введения цифрового рубля в России исчезнет анонимность наличных денег.
13:54:38 10-09-2025
Все мы аналитики. Если доллар будет расти теми же темпами, что последние четыре дня, то 90 будет на следующей недели.
14:01:12 10-09-2025
до 90 рублей --- я по 93 брал
14:30:28 10-09-2025
Гость (14:01:12 10-09-2025) до 90 рублей --- я по 93 брал... кто-то и по 200р в 2022 году хапал, до сих пор в них "сидит" и ждет по 250, как тг блогеры обещали
14:09:42 10-09-2025
Олигархи-экспортеры просили ослабить рубль. Вот ЦБ и ослабляет. А то что цены вырастут никого не волнует.
14:30:03 10-09-2025
Гость (14:09:42 10-09-2025) Олигархи-экспортеры просили ослабить рубль. Вот ЦБ и ослабл... Они что так , что так вырастут. Или вы не заметили, что рост цен у нас вообще с долларом не связан? Доллар падает- цены растут, доллар поднимается- цены растут.
16:04:47 10-09-2025
рост цен у нас вообще с долларом не связан
В августе 1998 года доллар вырос в 3 раза. На следующий день импорт вырос в 3 раза.
20:00:16 10-09-2025
Мало берете-100 легко минимум к концу года.