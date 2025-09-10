Аналитики ожидают, что доллар к концу 2025 года вырастет до 90 рублей

На валютном рынке начался осенний шторм после летнего затишья

10 сентября 2025, 13:20, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

К концу 2025 года курс нацвалюты может ослабнуть до уровня около 90 рублей за доллар. Такой прогноз приводят эксперты, на которых ссылается "Коммерсантъ".

По оценке аналитиков, российская валюта вступила в период снижения, который, как ожидается, продлится до конца года. Основными факторами ослабления называют ухудшение платежного баланса, рост спроса на иностранную валюту, нестабильность цен на сырье и сохраняющуюся геополитическую неопределенность.

Экономисты отмечают, что колебания курса в значительной мере зависят от внешнеэкономической конъюнктуры и ситуации на сырьевых рынках. При этом динамика рубля остается чувствительной к изменению цен на нефть и газ, а также к объемам валютных операций на внутреннем рынке.

«По мнению экспертов, к концу текущего года доллар может приблизиться к отметке 90 рублей, что будет означать дальнейшее ослабление национальной валюты», – отмечает издание.

Ранее экономист и директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил, что после введения цифрового рубля в России исчезнет анонимность наличных денег.