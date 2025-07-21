НОВОСТИПроисшествия

Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью регионами России

Самая массированная атака пришлась на Брянскую область

21 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Российские силы ПВО ликвидировали 43 беспилотника ВСУ над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

С 20:00 до 23:20 по московскому времени БПЛА уничтожили над следующими субъектами РФ:

  • 17 – над Брянской областью;
  • 14 – над Орловской областью;
  • 7 – над территорией Московской области;
  • 4 – над Калужской областью;
  • 1 – над Белгородской областью.

Как пишет Shot, в Московской области о звуках взрывов сообщали жители Зеленограда, Истринского и Солнечногорского районов. Звуки пролета беспилотников также услышали в Волоколамском районе. В целях безопасности прием и выпуск самолетов ограничили в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском.

По данным Mash, в поселке Каменоломни Ростовской области загорелась кровля здания железнодорожного вокзала. Туда попали обломки сбитого БПЛА. Кроме того, вспыхнул цветочный магазин в Садовом переулке. Пожарные работают на месте происшествия.

Под удар также попал поселок Раково: поврежден автомобиль, здания посечены осколками, погибла собака.

По предварительным данным, пострадавших нет.

