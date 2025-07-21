Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над пятью регионами России
Самая массированная атака пришлась на Брянскую область
21 июля 2025, 07:30, ИА Амител
Российские силы ПВО ликвидировали 43 беспилотника ВСУ над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.
С 20:00 до 23:20 по московскому времени БПЛА уничтожили над следующими субъектами РФ:
- 17 – над Брянской областью;
- 14 – над Орловской областью;
- 7 – над территорией Московской области;
- 4 – над Калужской областью;
- 1 – над Белгородской областью.
Как пишет Shot, в Московской области о звуках взрывов сообщали жители Зеленограда, Истринского и Солнечногорского районов. Звуки пролета беспилотников также услышали в Волоколамском районе. В целях безопасности прием и выпуск самолетов ограничили в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском.
По данным Mash, в поселке Каменоломни Ростовской области загорелась кровля здания железнодорожного вокзала. Туда попали обломки сбитого БПЛА. Кроме того, вспыхнул цветочный магазин в Садовом переулке. Пожарные работают на месте происшествия.
Под удар также попал поселок Раково: поврежден автомобиль, здания посечены осколками, погибла собака.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Комментарии 0