Самая массированная атака пришлась на Брянскую область

21 июля 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Российские силы ПВО ликвидировали 43 беспилотника ВСУ над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

С 20:00 до 23:20 по московскому времени БПЛА уничтожили над следующими субъектами РФ:

17 – над Брянской областью;

14 – над Орловской областью;

7 – над территорией Московской области;

4 – над Калужской областью;

1 – над Белгородской областью.

Как пишет Shot, в Московской области о звуках взрывов сообщали жители Зеленограда, Истринского и Солнечногорского районов. Звуки пролета беспилотников также услышали в Волоколамском районе. В целях безопасности прием и выпуск самолетов ограничили в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском.

По данным Mash, в поселке Каменоломни Ростовской области загорелась кровля здания железнодорожного вокзала. Туда попали обломки сбитого БПЛА. Кроме того, вспыхнул цветочный магазин в Садовом переулке. Пожарные работают на месте происшествия.

Под удар также попал поселок Раково: поврежден автомобиль, здания посечены осколками, погибла собака.

По предварительным данным, пострадавших нет.