Двоих несовершеннолетних госпитализировали, одному оказали помощь на месте

17 июля 2025, 08:28, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

17 июля в небе над Воронежем и пригородом сбили не менее пяти беспилотников ВСУ. В результате налета украинских дронов пострадали трое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате попадания БПЛА в многоэтажный дом травмы получили 16-летние юноша и девушка, а также 12-летний мальчик. Парней госпитализировали с травмами головы и ссадинами, девочке с резаными ранами рук и ног оказали помощь на месте.

Повреждено минимум четыре квартиры: в них выбиты оконные рамы, разрушены стены и разрушен фасад. Жильцы одного из подъездов уже покинули свое жилье. Для них организовали пункт временного размещения.

Оперативные службы работают на месте происшествия. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Как пишет Mash, на 16-м этаже жилого дома, в который попал беспилотник, образовалась крупная дыра. Помимо квартир и фасада, повреждены автомобили – на четыре из них упали кирпичи. Во дворе также обнаружили обломки дрона.